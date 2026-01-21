Los precios del crudo caen por expectativas de aumento de la oferta y tensión por Groenlandia

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 21 ene (Reuters) - Los precios del petróleo caían el miércoles, ya que las expectativas de una acumulación de inventarios de crudo en Estados Unidos pesaban más que el cierre temporal de dos grandes yacimientos en Kazajistán y las nuevas tensiones geopolíticas vinculadas a las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles por su intento de hacerse con el control de Groenlandia.

* Los futuros del Brent bajaban 55 centavos, o un 0,9%, a US$64,37 el barril a las 1007 GMT. El contrato estadounidense de crudo West Texas Intermediate perdía 44 centavos, o un 0,7%, a US$59,92 el barril.

* Ambos contratos cerraron la sesión anterior en torno a un 1,5% al alza, después de que Kazajistán, productor de la OPEP+, interrumpió el domingo la producción en los yacimientos petroleros de Tengiz y Korolev por problemas de distribución de energía. Los sólidos datos económicos chinos también fueron positivos.

* La producción de petróleo en los dos yacimientos kazajos podría detenerse entre siete y diez días más, según dijeron a Reuters tres fuentes del sector.

* La paralización de la producción de petróleo en Tengiz, uno de los mayores yacimientos del mundo, y Korolev es temporal, y la presión a la baja de un aumento esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos junto con la tensión geopolítica persistirá, dijo el miércoles el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que "no hay marcha atrás" en su objetivo de controlar Groenlandia. La semana pasada prometió aplicar una oleada de aranceles crecientes a los aliados europeos hasta que Estados Unidos pueda comprar la isla ártica.

* El aumento de las tensiones geopolíticas, que añaden presión a los mercados del petróleo ya que los aranceles podrían ralentizar el crecimiento económico, estaban contribuyendo al sentimiento de aversión al riesgo, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* El mercado espera que las reservas de crudo y gasolina en Estados Unidos hayan aumentado la semana pasada, mientras que los inventarios de destilados habrían caído, mostró el martes un sondeo preliminar de Reuters.

* Seis analistas encuestados por Reuters estimaron en promedio que los inventarios de crudo habrían aumentado en unos 1,7 millones de barriles en la semana hasta el 16 de enero.

* Los datos semanales del Instituto Americano del Petróleo se publicarán el miércoles a las 2130 GMT, y los de la Administración de Información de Energía, el brazo estadístico del Departamento de Energía de Estados Unidos, el jueves a las 1700 GMT, ambos un día más tarde debido a un festivo federal estadounidense el lunes. (Reportes de Stephanie Kelly en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Emily Chow en Singapur. Editado en Español por Ricardo Figueroa)