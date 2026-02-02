Los precios del crudo caen un 5% tras una distensión entre EEUU e Irán

Por Shariq Khan

NUEVA YORK, 2 feb (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron un 5% el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indicaba una distensión con el miembro de la OPEP, mientras que la fortaleza del dólar y las previsiones meteorológicas más benignas también ejercieron presión sobre los precios.

* Los futuros del crudo Brent bajaban 3,25 dólares, o un 4,7%, a 66,07 dólares por barril a las 1621 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caía 3,27 dólares, o un 5%, a 61,94 dólares por barril.

* El sábado, Trump dijo a periodistas que Irán estaba "negociando seriamente", horas después de que el máximo responsable de seguridad de Teherán, Ali Larijani, informara de que se estaban llevando a cabo los preparativos para las conversaciones.

Trump había amenazado repetidamente a Irán con intervenir si no aceptaba un acuerdo nuclear o seguía matando a manifestantes. Las persistentes amenazas han respaldado los precios del petróleo a lo largo de enero, según Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

* Los precios del petróleo también se vieron presionados por la fortaleza del dólar tras la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Un dólar más fuerte encarece materias primas como el petróleo y el oro para los inversores extranjeros, lo que presiona la demanda.

* Las previsiones de un clima menos frío en Estados Unidos fueron otro factor bajista para los precios del petróleo, ya que los futuros del diésel retrocedieron bruscamente, según Ritterbusch and Associates. Los precios de los futuros del diésel en Estados Unidos, que se usa para calefacción y generación de energía, bajaron casi un 7% el lunes.

* En una reunión celebrada el domingo, la OPEP+ acordó mantener sin cambios su producción de petróleo para marzo. En noviembre, el grupo había congelado los aumentos previstos para enero a marzo de 2026 debido al descenso estacional del consumo.