Los precios del crudo suben debido a que riesgos al suministro siguen en foco de atención

Por Robert Harvey

LONDRES, 16 ene (Reuters) - Los precios del petróleo subían levemente el viernes, ya que los riesgos al suministro se mantenían en el centro de la atención a pesar de la disminución de la probabilidad de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán.

* El crudo Brent ganaba 50 centavos, o un 0,78%, a 64,26 dólares por barril a las 1000 GMT, encaminándose a su cuarta subida semanal consecutiva. El West Texas Intermediate estadounidense subía 48 centavos, o un 0,81%, a 59,67 dólares.

* Ambos referenciales alcanzaron máximos de varios meses esta semana después de que estallaron las protestas en Irán y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la posibilidad de ataques militares.

* "Dada la posible agitación política en Irán, es probable que los precios del petróleo experimenten una mayor volatilidad a medida que los mercados digieren la posibilidad de interrupciones en el suministro", dijeron los analistas de BMI en una nota a clientes.

* A última hora del jueves, Trump dijo que la represión de Teherán contra los manifestantes estaba disminuyendo, disipando las preocupaciones sobre una posible acción militar que podría interrumpir el suministro de petróleo.

* "Si bien los riesgos (al suministro iraní) se han aliviado un poco, siguen siendo significativos, manteniendo al mercado nervioso en el corto plazo", dijeron los analistas de IG en una nota a clientes.

* "Cualquier escalada con Irán también aumentará la preocupación por la posible interrupción de los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento por el que pasan unos 20 millones de barriles diarios", añadieron.

* Los analistas prevén una mayor oferta este año, lo que podría crear un techo para la prima de riesgo geopolítico sobre los precios.

* "A pesar de los riesgos geopolíticos y la especulación macroeconómica, el balance subyacente sigue apuntando a una oferta abundante", dijo Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

* "A menos que veamos una auténtica reactivación de la demanda china o un cuello de botella significativo en los flujos de barriles físicos, el petróleo parece en un rango, con el Brent rondando ampliamente entre 57 y 67 dólares". (Reporte de Robert Harvey en Londres, Helen Clark en Perth y Trixie Yap en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)