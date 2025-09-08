Los precios del crudo suben mientras el riesgo de sanciones a Rusia reduce la producción de la OPEP+

Por Yuka Obayashi

TOKIO, 8 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo subían más de un 1% el lunes, recortando parte de las pérdidas de la semana pasada, mientras que la perspectiva de más sanciones al crudo ruso tras un ataque nocturno en Ucrania contrarrestaba el aumento de la producción previsto por la OPEP+. El crudo Brent subía 80 centavos, o un 1,2%, a US$66,30 el barril a las 0345 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 75 centavos, o un 1,2%, a US$62,62 el barril.

Ambas referencias cayeron más de un 2% el viernes, mientras el débil informe sobre el empleo en EEUU ensombreció las perspectivas de la demanda energética. La semana pasada perdieron más de un 3%.

La OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, acordó el domingo seguir aumentando la producción de petróleo a partir de octubre, en un intento de su líder, Arabia Saudí, por recuperar cuota de mercado, aunque ralentizando el ritmo de los incrementos en comparación con meses anteriores.

La OPEP+ lleva aumentando la producción desde abril, tras años de recortes para sostener el mercado del petróleo, pero la última decisión fue una sorpresa en medio de un probable exceso de petróleo en los meses de invierno del hemisferio norte.

Ocho miembros de la OPEP+ aumentarán la producción a partir de octubre en 137.000 barriles diarios, muy por debajo de los incrementos mensuales de unos 555.000 bpd de septiembre y agosto y de 411.000 bpd de julio y junio. "Las compras surgieron porque el aumento de la producción fue menor de lo previsto, mientras que las perspectivas cada vez más remotas de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania y la opinión de que el petróleo ruso no inundará el mercado también apoyaron los precios", dijo Satoru Yoshida, analista de materias primas de Rakuten Securities. (Información de Yuka Obayashi; edición de Diane Craft, Jamie Freed y Shri Navaratnam; editado en español por Irene Martínez)