Los precios del crudo suben, mientras los operadores sopesan los riesgos de la oferta

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 25 ago (Reuters) - Los precios del crudo subían el lunes por preocupaciones de que el suministro de crudo ruso pueda verse complicado por más sanciones de Estados Unidos, así como por los ataques ucranianos contra la infraestructura energética en Rusia.

* A las 1023 GMT, los futuros del Brent ganaban 39 centavos, o un 0,6%, a US$68,12 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 42 centavos, o un 0,7%, a US$64,08.

* "El mercado está algo preocupado porque las negociaciones de paz no van a ninguna parte", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank. "El mercado está buscando que la oferta supere a la demanda en los meses de otoño (boreal), pero a corto plazo eso está siendo desafiado por una potencial interrupción geopolítica".

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de nuevo el viernes que impondrá sanciones a Rusia si no hay avances hacia un acuerdo pacífico en Ucrania en dos semanas. También indicó que podría golpear a India con duros aranceles por sus compras de petróleo ruso.

* Ucrania, que ha atacado repetidamente las infraestructuras energéticas rusas durante la guerra, lanzó el domingo un ataque con drones que provocó un gran incendio en la terminal de exportación de combustible de Ust-Luga, según informaron las autoridades rusas.

* Un incendio en la refinería rusa de Novoshakhtinsk, provocado por un ataque de drones ucranianos, ardía el domingo por cuarto día consecutivo, según declaró el gobernador en funciones de la región. La refinería vende combustible sobre todo para la exportación y tiene una capacidad anual de 5 millones de toneladas de crudo, o unos 100.000 barriles por día.

* Según Hansen, la revocación por parte de la OPEP+ de una serie de recortes de producción está añadiendo millones de barriles al mercado. Está previsto que los ocho miembros del grupo de exportadores se reúnan el 7 de septiembre, fecha en la que aprobarán otro aumento.

* El apetito por el riesgo de los inversores mejoró después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntó el viernes a un posible recorte de las tasas de interés en la reunión que celebrará la entidad en septiembre.

