Los precios del crudo suben por tensiones EEUU-Irán; venta masiva limita las alzas

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 4 feb (Reuters) - Los precios del petróleo avanzaban alrededor de un 3% el ⁠miércoles tras conocerse la noticia de ⁠que Estados Unidos no aceptaría cambiar la ubicación y el formato de las conversaciones con Irán previstas para el viernes.

* Los futuros del Brent sumaban 2 dólares, ⁠o un 3,0%, ‌a ​69,33 dólares el barril a las 1736 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de ​Estados Unidos subía 1,97 dólares, o un 3,1%, a 65,18 dólares.

* Ambos referenciales han ‌oscilado esta semana entre las noticias sobre las conversaciones para ‌reducir las tensiones entre Estados Unidos e ​Irán y el aumento de los temores de una posible interrupción del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

* Las autoridades estadounidenses decidieron rechazar la solicitud de Irán de cambiar la ubicación de las conversaciones previstas para el viernes, informó Axios el miércoles, citando a dos dirigentes estadounidenses.

* El Ejército estadounidense derribó el martes un dron iraní que se acercó "agresivamente" a un portaaviones estadounidense en el mar Arábigo, informó el Ejército estadounidense.

* Por otra ⁠parte, un grupo de lanchas iraníes equipadas con artillería se acercó a un petrolero con bandera estadounidense al norte de ​Omán, informaron fuentes marítimas y una consultora de seguridad.

* Los miembros de la OPEP Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Ormuz, principalmente a Asia.

* En tanto, las importaciones de petróleo ruso de la India cayeron en enero, continuando con la tendencia a la baja que comenzó en diciembre, ya que las refinerías ⁠buscaron fuentes alternativas debido a la presión de las sanciones occidentales y las continuas negociaciones comerciales entre Estados ​Unidos y la India, informaron fuentes de Reuters y mostraron datos.

* La Administración de Información de Energíaa (EIA) informó el miércoles que las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron la semana pasada debido a la tormenta invernal que ‍azotó gran parte del país.

* Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron en 3,5 millones de barriles a 420,3 millones de barriles la semana pasada, ya que la producción de petróleo cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2024, según la EIA, en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta de ​Reuters, que apuntaban a un aumento de 489 000 barriles. (Información de Nicole Jao en Nueva York; información adicional de Scott DiSavino y Shariq Khan en Nueva York, Shadia Nasralla en Londres, Yuka Obayashi en Tokio y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de ‍David Holmes y Matthew Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Ricardo Figueroa)