Los precios del petróleo caen cerca de 1% luego del ataque de EEUU en Venezuela

Los precios del petróleo cayeron más de 1% el lunes, tras la operación de fuerzas de seguridad estadounidenses que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

En las primeras operaciones en Asia, el precio del Brent bajó 0,63% a 60,37 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate cayó un 0,70% a 56,92 dólares por barril.

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos va a dirigir a Venezuela durante un periodo de transición y animará a las compañías estadounidenses a explotar el petróleo de ese país, el de mayores reservas de crudo en el mundo.