Los precios industriales españoles caen en agosto al ritmo más rápido en casi un año
- 1 minuto de lectura'
24 sep (Reuters) -
Los precios industriales españoles cayeron en términos interanuales hasta agosto al ritmo más rápido desde octubre de 2024 debido al abaratamiento de la energía, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los precios a fábrica cayeron un 1,5% en los 12 meses transcurridos hasta agosto, frente a un aumento revisado del 0,4% en el periodo hasta julio, dijo el INE.
El INE atribuyó el descenso principalmente al abaratamiento de la electricidad y, en menor medida, del gas natural. Los precios de la energía en su conjunto cayeron un 4,5% durante el periodo.
Las variaciones de los precios industriales tienden a anticipar los precios al consumo, ya que las empresas trasladan algunos costes más elevados a los clientes, lo que en última instancia alimenta la inflación. El efecto de las contracciones de precios es menos automático.
El INE también revisó al alza la cifra de julio, que inicialmente había aumentado un 0,3%.
En términos mensuales, los precios industriales cayeron un 0,4% en agosto respecto a julio, según el INE. (Información de Javi West Larrañaga, edición de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
