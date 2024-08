Los precios mayoristas en Alemania bajaron un 0,1% en julio

Los precios del comercio mayorista en Alemania fueron en julio un 0,1% inferiores a los del mismo mes del año anterior, frenando las caídas del 0,6% en junio y del 0,7% en mayo, según la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En comparación con el mes de junio, los precios mayoristas en julio de 2024 aumentaron un 0,3%.

Según Destatis, la principal razón del descenso interanual de los precios mayoristas en julio fue el menor coste en el comercio mayorista de los productos químicos (-8,4%).

Asimismo, también se registraron bajadas interanuales de precios en el comercio al por mayor de animales vivos (-9,5%), productos semiacabados de hierro, acero y metales ferrosos (-7,7%) y computadoras y equipos periféricos (-5,5%).

Por el contrario, los precios mayoristas del café, el té, el cacao y las especias (+19,5%) fueron más altos que en julio de 2023, al igual que los precios mayoristas de los minerales no ferrosos, los metales no ferrosos y los productos semiacabados de metales no ferrosos (+15,4%).

Europa Press