Los precios mundiales del arroz seguirán débiles en 2026 por el exceso de oferta

Por Rajendra Jadhav

RAIPUR, INDIA, 9 ene (Reuters) -

Se espera que los precios mundiales del arroz sigan bajo presión en 2026, ya que los principales productores, entre ellos India, Tailandia y Vietnam, están compitiendo para colocar sus excedentes, lo que lleva a los compradores a retrasar las compras, dijeron el viernes funcionarios del comercio y la industria.

Los precios más bajos del arroz beneficiarán a los consumidores sensibles a los precios de África y otras regiones, pero es probable que reduzcan los ya escasos ingresos de los agricultores de toda Asia, que produce casi el 90% del arroz mundial.

"Exportadores clave como India, Tailandia y Vietnam tienen excedentes, y los compradores lo saben. Están poniendo a prueba la paciencia de los vendedores, reteniendo sus compras", dijo Nitin Gupta, vicepresidente senior de Olam Agri India.

Los precios del arroz indio podrían bajar entre US$15 y US$25 por tonelada de aquí a marzo, a medida que aumente la oferta de la cosecha de la nueva temporada, que se estima será récord, dijo Gupta en el marco de la Cumbre Internacional del Arroz de la India. India es el mayor exportador de arroz del mundo, con casi el 40% de los envíos mundiales. Los precios del arroz indio han subido recientemente desde el mínimo de nueve años alcanzado en octubre. El país ofrece actualmente arroz vaporizado partido al 5% a unos US$355-360 por tonelada, mientras que el arroz blanco partido al 5% se cotiza a US$350-355 por tonelada.

Según Niraj Kumar, responsable del negocio arrocero indio en Aditya Birla Global Trading, la nueva cosecha se suma a las grandes existencias de la temporada anterior, lo que sitúa los precios indios por debajo de los ofrecidos por Tailandia y Vietnam.

Las existencias de arroz de la India en los almacenes públicos aumentaron casi un 12% con respecto al año anterior, hasta alcanzar la cifra récord de 57,57 millones de toneladas métricas a principios de diciembre, después de que los organismos estatales intensificaran la adquisición de la cosecha de arroz con cáscara de la nueva temporada, según datos oficiales.

Se espera que la producción mundial de arroz alcance la cifra récord de 556,4 millones de toneladas métricas en 2025/26, un 1,2% más que el año anterior, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Importadores clave de arroz como Indonesia y Filipinas han impuesto recientemente restricciones a las importaciones de arroz, intensificando la competencia entre los exportadores que buscan una mayor cuota de otros mercados, dijo Mukesh Jain, presidente de la Asociación de Exportadores de Arroz de Chhattisgarh. (Reporte de Rajendra Jadhav. Edición de Jane Merriman; editado en español por Tomás Cobos)