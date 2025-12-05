Los Premios +50 Emprende regresan a Madrid el 10 de diciembre para apoyar proyectos de emprendedores sénior

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press)

La VII edición de los 'Premios +50 Emprende' continúa su gira por España y vuelve a Madrid el próximo miércoles, 10 de diciembre, con el objetivo de "seguir identificando y apoyando nuevas ideas y proyectos de negocio promovidos por emprendedores sénior". Estos galardones son una iniciativa de Savia, proyecto de Fundación Endesa y Fundación Máshumano y de la productora 02:59 Films.

La gira de estos premios, que según sus convocantes "ya son la convocatoria más importante de España para el impulso del emprendimiento de profesionales mayores de 50 años", ha pasado por Barcelona el día 7 de octubre; Madrid el 21 de octubre; Sevilla el día 29 de octubre; y Zaragoza el 4 de noviembre. Ahora vuelve a Madrid, y hará su última parada el 13 de enero de 2026 en Málaga como punto final de este recorrido.

La parada de la gira de los 'VII Premios +50 Emprende' en Madrid tendrá lugar en el International Lab, de 10:00 a 14:00 horas, en el que se habilitará un espacio de grabación donde los emprendedores sénior podrán presentar presencialmente sus proyectos de forma "directa y sencilla", con la ayuda de la productora 02:59 Films.

Aquellos emprendedores interesados en presentar su proyecto ese día deberán inscribirse previamente en el formulario de la web de Savia. En la presentación deberán indicar su nombre, edad, ciudad de residencia, por qué quieren emprender y en qué consiste su proyecto.

Asimismo, los 'Premios +50 Emprende' se han consolidado como una "plataforma clave" para dar "visibilidad al potencial emprendedor de los profesionales sénior", fomentando no solo el desarrollo de proyectos innovadores, sino también promoviendo un "cambio cultural necesario para erradicar los prejuicios por edad en el entorno laboral".

LA VII EDICIÓN DE LOS 'PREMIOS +50 EMPRENDE'

La convocatoria para poder optar a estos premios permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2026. En este plazo, las personas mayores de 50 años con ideas o proyectos emprendedores podrán participar rellenando el formulario disponible en la página web y enviando un vídeo con una duración máxima de tres minutos en el que indiquen su nombre, edad y ciudad de residencia, y cuenten en qué consiste su proyecto y por qué decidieron emprender.

En esta nueva edición, se mantienen los tres premios en la categoría general y se refuerza la categoría de 'Emprendimiento Verde', creada en 2024 para premiar iniciativas ligadas a la transición energética y la economía circular, que este año pasará de conceder un único galardón a entregar tres premios.

En total, se repartirán 33.000 euros en metálico. Así, tanto en la categoría general como en la categoría verde se otorgará un primer premio de 10.000 euros, un segundo premio de 5.000 euros y un tercer premio de 1.500 euros.

Además de estos galardones, los proyectos ganadores recibirán 20.000 euros en especie, que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 PRO, Arrabe Integra, Tquity, Revista Emprendedores y Datahack.

Este complemento tiene como objetivo "fortalecer las capacidades de los emprendedores sénior, ayudándoles a consolidar sus proyectos y mejorar su impacto en el mercado a través del asesoramiento empresarial, la formación especializada, incluyendo un coaching estratégico en el uso de la inteligencia artificial para impulsar la innovación y optimizar sus procesos".