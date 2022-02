Los Premios Internacionales de la Paz 2022 reconocieron el poder de las personas en la construcción de la paz y lanzaron una convocatoria urgente al activismo en el marco de la semana histórica

Washington--(business wire)--feb. 28, 2022--

En el d铆a de ayer, los Premios Internacionales de la Paz 2022, presentados por PeaceTech Lab, la premiada organizaci贸n sin fines de lucro fundada por el Instituto de Paz de los Estados Unidos, convoc贸 a un grupo de personalidades legendarias para reconocer su trabajo de l铆deres globales en los 谩mbitos de compasi贸n, innovaci贸n y promoci贸n del cambio, para recordarnos a todos el poder que tienen las personas para lograr un cambio positivo en pos de la paz. La ceremonia puede verse en bit.ly/internationalpeacehonors.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005385/es/

Watch the 2022 International Peace Honors. (Photo: Business Wire)

Analizando los eventos hist贸ricos que sucedieron esta semana, Sheldon Himelfarb, presidente y director ejecutivo de PeaceTech Lab, afirm贸 que nunca pens贸 en cancelar los Premios Internacionales de la Paz, ya que 鈥 la incre铆ble historia de resiliencia y resistencia de Ucrania en gran parte se ha basado en el arte, la m煤sica y la literatura que inspir贸 a las personas a rechazar el autoritarismo y abrazar la diversidad y la inclusi贸n 鈥. Tambi茅n agreg贸 que 鈥 no hablamos de ideales elevados sino de resultados concretos por los que disientes, artistas y activistas civiles han pagado con sus vidas, tanto en Ucrania como en el resto del mundo. Nos convoca honrar su legado, y el hecho de que este tipo de historias hoy son m谩s necesarias que nunca 鈥.

Los distinguidos en los Premios Internacionales de la Paz de este a帽o son el director y activista social, Forest Whitaker; el presidente de MasterCard, Ajay Banga; el cantautor latinoamericano ganador del premio GRAMMY庐 y fil谩ntropo, Juanes, el exvicepresidente de innovaci贸n y tecnolog铆a de IBM, Nicholas Donofrio, el creador de 鈥楬umans of New York鈥, Brandon Stanton; al indigenista y ambientalista Tokata Iron Eyes; y la presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, la Dra. Lisa Su.

Adem谩s, un reconocimiento especial denominado Voices of Peace incluy贸 a lideres comunitarios globales que han dedicado sus vidas a los ideales de la paz y el servicio. Los distinguidos con el honor Voices of Peace de este a帽o son: Khalida Popal (Afganist谩n); Israel Gonz谩lez, de Bio Grip (M茅xico); Media Monitoring Africa (Sud谩frica); Luis Enrique Mej铆a Godoy (Nicaragua); y de los Estados Unidos, Company E; Ghida Dagher, de New American Leaders; y Covington & Burling.

La ceremonia fue presentada por la actriz y activistas Rosario Dawson, e incluy贸 espect谩culos internacionales del reconocido chelista croata HAUSER, quien nos deleit贸 con su interpretaci贸n de la cl谩sica Serenata de Schubert, el tr铆o de 贸pera-pop italiano IL VOLO opt贸 por su potente versi贸n ac煤stica de una de las bandas de sonido m谩s populares de Ennio Morricone, SE (Nuovo Cinema Paradiso), con un arreglo exclusivo para la ocasi贸n. Los espa帽oles Buika sorprendieron con su apasionada fusi贸n de jazz, flamenco, rock y sonidos africanos y afrocubanos. Por su parte, el cantautor colombiano Fonseca, ganador del premio GRAMMY庐, interpret贸 鈥 Eres mi Sue帽o, 鈥.

Los premios fueron presentados por el 42. 潞 presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton; el Premio Nobel de la Paz Tawakkol Karman; el cocreador de Internet y Premio Internacional de la Paz 2021, Vint Cerf; y Misty Copeland, bailarina principal del American Ballet Theater.

鈥 Para nosotros fue importante ofrecer un programa que celebrara de forma acorde los logros de estos incre铆bles pioneros, cuyas contribuciones al mundo jam谩s podr谩n cuantificarse. Pero lo m谩s importante, teniendo en cuenta las desafortunadas noticias de esta semana, es que quer铆amos asegurarnos de hacerlo con respeto y honor hacia las millones de personas afectadas por la alteraci贸n de la paz en Ucrania 鈥, se帽al贸 Mar铆a Esmeralda Paguaga, productora ejecutiva de los Premios Internacionales de la Paz.

Para m谩s informaci贸n, siga a @internationalpeacehonors.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220228005385/es/

Prensa: Janice Torres,janice@peacetechlab.org

Keyword: united states north america district of columbia

Industry keyword: entertainment events/concerts philanthropy consumer other education celebrity fund raising other entertainment education foundation other consumer music other philanthropy

SOURCE: PeaceTech Lab

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 02/28/2022 03:39 pm/disc: 02/28/2022 03:39 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220228005385/es