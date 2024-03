Un total de 25 obras de siete países competirán en la séptima edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, creados para promocionar y poner en valor la animación de la región iberoamericana.

España encabeza la lista de países con más candidaturas (16), seguido de Brasil (7) y Chile (3) mientras que Argentina, México y Portugal están presentes con dos nominaciones cada uno y Colombia cuenta con una candidatura.

El anuncio en las 10 categorías de los premios fue realizado este viernes en el marco del 27º Festival de Cine de Málaga.

Los Premios Quirino cuentan con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife.

La española 'Robot Dreams' de Pablo Berger --en competencia por el Oscar a la Mejor Película de Animación-- y el cortometraje brasileño 'Lulina e a Lua' de Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo son las obras que acumulan mayor cantidad de nominaciones, tres cada una.

Un jurado conformado por los directores José Miguel Ribeiro (Portugal), Marcela Rincón (Colombia) y Wesley Louis (Reino Unido), junto a Zane Valeniece (directora de adquisiciones de la televisión pública letona LTV) y Emmanuèle Petry (cofundadora y productora de la francesa Dandelooo), será el encargado de elegir los ganadores, que se darán a conocer el 11 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna (Tenerife).

El acto de presentación tuvo lugar dentro de las actividades del Animation HUB de Spanish Screenings en MAFIZ-Zona de Industria del Festival de Málaga (en la UNIA-Universidad Internacional de Andalucía, antiguo Instituto de Estudios Portuarios de Málaga) y contó con la participación de Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Acción Exterior y RRII; Carmen Jordán, directora de Moda, Hábitat e Industrias Culturales del ICEX; Camilo Vázquez, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA; Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife; Annabelle Aramburu, coordinadora de MAFIZ-Zona de Industria del Festival de Málaga y Bea Bartolomé, directora de los 'Premios Quirino'.

La animación española acapara las nominaciones en la categoría 'Mejor Largometraje' con tres de las cuatro nominaciones.

Hanna y los monstruos

Dirigido al público infantil, 'Hanna y los monstruos' es el primer largo de la directora gallega Lorena Ares, una película de aventuras protagonizada por Hanna, una niña adorable a la que le encantan los monstruos.

También es la ópera prima de su directora, Isabel Herguera, 'El sueño de la Sultana', filme inspirado en el cuento de ciencia ficción feminista del mismo nombre escrito en 1905 que se convirtió en la primera película de animación europea en competir en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Completa la participación española en esta categoría 'Robot Dreams', el cuarto largometraje del bilbaíno Pablo Berger y primero de animación, una adaptación de la novela gráfica homónima de 2007 de la ilustradora Sara Varon, la película ya ganó dos Goyas y un Annie, y es finalista al Oscar a la Mejor Película de Animación.

La argentina 'El Paraíso' de Fernando Sirianni y Federico Moreno Breser, un film noir basado en hechos reales, es el cuarto nominado a Mejor Largometraje.

Las candidaturas en la categoría de Mejor Serie --todas desarrolladas en animación 2D-- se reparten entre España y Brasil.

Tras haber sido galardonada en esta misma categoría con 'Jasmine & Jambo', la directora catalana Silvia Cortés vuelve con la segunda temporada de esta serie musical dirigida al público preescolar.

'Pobre Diablo' --serie de animación para adultos firmada por Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Ernesto Sevilla- y 'Sex Symbols'--serie que aborda la educación sexual y afectiva de los niños y adolescentes dirigida por Paloma Mora Iñesta y Alex Cervantes, completan las candidaturas españolas.

Series brasileñas

Junto a ellas, dos series brasileñas optan al premio en esta categoría, 'O Hotel Silvestre de Ana Flor' de Andrés Lieban y Alessandro Monnerat, dupla que compitió en 2021 en esta misma sección con 'Conta conmigo' y 'O Menino Maluquinho-Temporada 2, adaptación de la reconocida historieta del dibujante brasileño Ziraldo dirigida por Michele Massagli y Beto Gomez.

Por primera vez desde su creación, los Premios Quirino alcanzaron la paridad de género en categorías tan importantes como Largometraje y Serie de Animación.

Los brasileños Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo disputarán el premio al Mejor Cortometraje con 'Lulina e a Lua', ya seleccionada en competición en el prestigioso festival de Clermont-Ferrand.

Di Leo vuelve a los Quirino tras haber ganado dos galardones en 2021 con su corto 'Caminho dos Gigantes'.

Desde Portugal llega 'Quase me Lembro' de Miguel Lima y Dimitrije Mihajlovic, que, a través de distintas técnicas de animación, cuenta la historia de una mujer que deambula por los recuerdos de su infancia.

Completa la terna de finalistas 'To Bird or Not to Bird', en el que el ilustrador, autor de cómics y director gallego Martín Romero ofrece una mirada crítica y caleidoscópica del mundo actual a través de las vivencias de unos pájaros.

En la recién creada categoría Mejor Videoclip de Animación compiten tres obras que confirman la capacidad de la animación iberoamericana para trascender sus propias fronteras.

Así, 'All the Best' es un video musical de Pablo Roldán para Siamés, banda argentina de electropop; 'O Futuro Que Me Alcance' es una canción del poeta y músico Reynaldo Bessa animada por la ilustradora y animadora brasileña Nat Grego y 'I Inside the Old I Dying' de los directores chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña ('La Casa Lobo', 'Los Huesos') da vida a un tema del último disco de la artista inglesa PJ Harvey.

Los Quirino también entregarán trofeos en las categorías Mejor Cortometraje de Escuela de Animación, Mejor Animación de Encargo, Mejor Animación de Videojuego, y en tres categorías técnicas: Mejor Desarrollo Visual, Mejor Diseño de Animación, y Mejor Diseño de Sonido y Música Original.