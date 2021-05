Los premios tony se celebrarán en septiembre tras postergaciones por covid-19

26 mayo (Reuters) - Los premios Tony a las mejores obras de teatro de Broadway, que se retrasaron más de un año por la pandemia de coronavirus, se llevarán a cabo el 26 de septiembre, dijeron el miércoles los organizadores en un comunicado.

Los principales galardones a las obras de teatro y musicales se entregarán durante un especial de cuatro horas en el canal de televisión CBS y en plataformas de streaming y marcarán el regreso a los shows en vivo en la ciudad de Nueva York, que han estado suspendidos desde marzo de 2020.

"Después de este último año y medio devastador para nuestra industria, para nuestra ciudad y para el mundo entero, estamos emocionados de poder finalmente celebrar el regreso de Broadway, nuestros nominados y ganadores al premio Tony", dijo Charlotte St. Martin, presidenta de The Broadway League, y Heather Hitchens, presidenta y presidenta ejecutiva del American Theatre Wing.

Las nominaciones a los premios Tony 2020 fueron anunciadas el año pasado, pero la ceremonia anual se pospuso indefinidamente debido a la pandemia.

Muchos espectáculos de Broadway, incluidos los tres mayores musicales "Hamilton", "El Rey León" y "Wicked", han anunciado en las últimas semanas que volverán a mediados de septiembre.

Llamado "The Tony Awards Present: Broadway's Back!" ("Los premios Tony presentan: ¡Broadway está de vuelta!"), el especial del 26 de septiembre incluirá un concierto en vivo que presentará a estrellas de Broadway interpretando obras clásicas en el escenario.

También habrá actuaciones de los elencos de los competidores al premio Tony al mejor musical: "Jagged Little Pill", "Moulin Rouge: The Musical" y "Tina: The Tina Turner Musical".

Los tres premios Tony más importantes -mejor obra de teatro, mejor reestreno y mejor musical- se entregarán durante una parte del espectáculo, que se emitirá por el canal CBS.

Otros premios Tony se presentarán durante una transmisión en la plataforma de streaming Paramount+.

Algunas de las obras nominadas al Tony, como "Slave Play" y el drama de sida "The Inheritance" han cerrado y no volverán a presentarse cuando Broadway reabra en el otoño boreal.

"Jagged Little Pill", inspirado en Alanis Morissette, recibió 16 nominaciones al Tony, seguido por "Moulin Rouge! The Musical", una adaptación de la película de 2001, con 14. (Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)

Reuters