Los preparativos de los Juegos del Futuro deben mejorar, dice presidente del esquí

El sueco Johan Eliasch, presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), la más poderosa de los deportes de invierno, dijo a la AFP que los problemas en los preparativos de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (6-21 de febrero) ofrecen "varias lecciones que aprender" para el futuro.

El dirigente de 63 años, al frente de una entidad que es responsable del 55% de las pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno, admitió que ha sido "un gran reto tener todo preparado a tiempo", por lo que los obstáculos encontrados tendrán que ser tenidos en cuenta "en términos de planificación y ejecución para los eventos futuros".

Sus palabras llegan después de que el presidente del Comité de Organización de Milán-Cortina 2026, Andrea Varnier, admitiera a principios de este mes que había trabajo por hacer para tenerlo todo terminado antes de la ceremonia de apertura del 6 de febrero.

Los Juegos Olímpicos de Invierno tendrán lugar en una amplia zona del norte de Italia, con distintas sedes distribuidas entre las regiones de Lombardía, Véneto y Trentino-Alto Adige.

Pero no solo los organizadores italianos están en una carrera contrarreloj antes de estos Juegos.

Tres esquiadores rusos y seis bielorrusos están buscando la clasificación para esta cita después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anulara a principios de este mes la exclusión total decidida por la FIS contra los deportistas de ambos países por la invasión de Ucrania desde 2022.

Si finalmente logran su billete olímpico, tendrían que competir bajo bandera neutral, sin los símbolos de sus países, como ocurrió con sus compatriotas clasificados para los Juegos Olímpicos de verano de París 2024.

El regreso de Rusia y de su alida Bielorrusia al deporte mundial recibió la pasada semana un nuevo impulso cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) pidió a las federaciones internacionales que reintegren a los deportistas júnior en las competiciones con la bandera y el himno de sus países.

Eliasch, que preside la FIS desde 2021, afirma estar de acuerdo con esta recomendación.

"Mi postura es que no puedes ser culpable del lugar en el que has nacido", señaló.

Sin embargo, Eliasch, que se refiere a sí mismo como anglo-sueco ya que ha residido más tiempo en Reino Unido que en su Suecia natal, puntualiza que es necesaria "una definición más precisa de la neutralidad política".

"El término de neutralidad política significa cosas diferentes para las distintas personas", señala.

"El movimiento olímpico se beneficiaría mucho de una definición más precisa de lo que es la neutralidad política", apunta.

"No se trata solo de tomar partido, sino de cómo opera la gobernanza con la neutralidad política como principio rector", sentenció.

- Calidad, no cantidad -

Eliasch, empresario de éxito y reconocido defensor del medioambiente, se mostró además en contra de que el COI amplíe los Juegos Olímpicos de Invierno con deportes más asociados a las competiciones de verano.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, creó un grupo de trabajo sobre el programa de los deportes olímpicos, de cara a la eventual inclusión en los Juegos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses de disciplinas como las carreras en montaña (trail running) o el ciclocross.

Se espera que el COI tome una decisión al respecto en junio de 2026.

"Mi postura es que necesitamos centrarnos en hacer que el producto actual sea mejor, no en añadir complejidad y costes", estimó Eliasch.

"Es una cuestión de calidad, no de cantidad. necesitamos tener a los mejores deportistas, los mejores formatos y los mejores deportes", continuó.

Eliasch subrayó que la Carta Olímpica dice que "los deportes de invierno son los de nieve y hielo".

- Coventry, a "dejar su sello" -

Eliasch fue uno de los candidatos a la presidencia del COI en marzo, donde Coventry fue elegida en una votación en la que él sumó solo dos votos.

A pesar de ese resultado, asegura que no se arrepiente de haber dado el paso porque ello le permitió conocer a los miembros de la familia olímpica en un plazo de pocos meses.

Eliasch señaló el efecto positivo que en su opinión ha vivido el COI con la llegada de Coventry.

"He percibido un cambio de estilo de liderazgo por su parte, más a la escucha. Creo que la gente lo percibe como un estilo de liderazgo diferente y refrescante", valoró.

"Tengo el mayor respeto por Thomas Bach (el anterior presidente del COI) y por lo que hizo, pero también tengo el mayor respeto por Kirsty. Está intentando dejar su sello", apuntó.