Los presos de una cárcel de Teherán se quedan sin comida, dice familiar

El académico suecoiraní Ahmadreza Djalali asegura que los presos de Evin, la cárcel de Teherán donde él se encuentra recluido, están "desesperados" y solo tienen pan para comer porque los guardias se fueron dejándolos sin comida, contó su esposa este miércoles a AFP.

Djalali, de 54 años, es un iraní que fue condenado a muerte en 2017 por espionaje y le concedieron la nacionalidad sueca mientras estaba tras las rejas.

El año pasado sufrió un infarto y fue trasladado a la sección hospitalaria de la cárcel.

Vida Mehrannia dijo que el martes consiguió hablar por teléfono con su marido "durante dos minutos".

"Ayer mantuve una breve conversación telefónica con Ahmadreza y me dijo que no tienen comida, que la situación es realmente mala y que tienen miedo de lo que pueda pasar", declaró Mehrannia a AFP.

Su marido le contó que todavía hay guardias apostados fuera de la prisión, "pero dentro de la cárcel, cerraron la puerta con llave y se marcharon".

Los presos solo tienen pan para comer y están "desesperados" y "muy estresados" desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes cerca del centro penitenciario, le dijo él.

La prisión de Evin fue alcanzada por ataques israelíes contra Irán en junio de 2025, que causaron destrozos en algunas secciones de este gran complejo penitenciario al norte de Teherán.

Mehrannia dijo que no sabe cuántos guardias vigilan el exterior de la prisión.

Explicó que su esposo la había llamado desde un teléfono al que tienen acceso los presos en el ala donde se encuentra recluido.

"No está aislado, está en una sala de tratamiento donde conviven muchos presos", dijo, y añadió que la llamada se cortó varias veces.