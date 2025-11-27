LA NACION

Los préstamos a empresas y la oferta monetaria se mantienen estables en octubre

La bolsa de comercio
Los préstamos a empresas y la oferta monetaria se mantienen estables en octubreASIF HASSAN - AFP

FRÁNCFORT, 27 nov (Reuters) -

Los préstamos bancarios a las empresas de la zona euro se mantuvieron estables el mes pasado, lo que se suma a la evidencia de que el bloque monetario de 20 países sigue creciendo de forma constante, aunque sea a un ritmo modesto, según los datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.

El crecimiento del crédito a las empresas se mantuvo en el 2,9% en octubre en comparación con el mes anterior, mientras que el crecimiento de los préstamos a los hogares se aceleró hasta un máximo de dos años y medio del 2,8% desde el 2,6%.

La medida M3 del dinero que circula en la zona euro, a menudo un indicador de la actividad futura, también se mantuvo estable en el 2,8%, en línea con las expectativas de una encuesta de Reuters entre analistas. (Información de Balazs Koranyi; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

