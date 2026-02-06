Los Prevc, la familia eslovena de altos vuelos en los saltos de esquí

En Eslovenia, los Prevc son considerados desde hace tiempo como la familia real de los saltos de esquí. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que arrancan este viernes, las miradas se dirigen a Domen y, sobre todo, a la estrella Nika.

Son los más jóvenes del clan y disputan en Italia sus primeros Juegos Olímpicos, pero las expectativas son altas.

La pasada temporada se convirtieron en el primer dúo hermano-hermana en ganar pruebas de la Copa del Mundo en el mismo fin de semana. Ahora el desafío es estar a la altura de sus ilustres hermanos mayores Peter y Cene Prevc, medallistas olímpicos y ya retirados de los trampolines.

Mirando el palmarés, Nika supera ampliamente a sus hermanos: a sus 20 años ya ha ganado dos veces el título mundial y es la vigente doble campeona de la Copa del Mundo (2024 y 2025).

Actualmente es líder de la clasificación general de su disciplina y en declaraciones a la AFP aseguró que sus hermanos mayores fueron la inspiración para iniciar su carrera, venciendo las reticencias iniciales de sus padres.

"Se lo pedí varias veces a mis padres y un día mi padre me llevó finalmente a un entrenamiento", cuenta la joven que tiene el récord del salto más largo de la historia en categoría femenina, con un vuelo de 236 metros.

- Carrera sacrificada -

A sus 26 años, Domen cuenta por su parte con una medalla de oro individual en el Mundial del año pasado en gran trampolín (además del oro en la prueba por equipos) y un pequeño globo de cristal de vuelo con esquíes, también en 2025.

Esta temporada domina por ahora la Copa del Mundo y ganó a principios de enero el prestigioso Torneo de los Cuatro Trampolines, diez años después de que lo hiciera su hermano Peter.

Domen y sus hermanos atribuyen el éxito familiar a sus padres, especialmente a su padre Bozidar, que sacrificó su propia carrera de esquiador para apoyarles al 100%.

"Mi padre perdió a su propio padre muy pronto y no pudo tener el lujo que yo he tenido de dedicarme a un deporte de alto nivel y tener a mis padres apoyándome", reconoce Domen.

En un encuentro con la AFP, el mayor de los hermanos, Peter, que tiene 33 años y es ahora responsable del material del equipo nacional esloveno, contó que sus primeros intentos de saltos fueron con esquíes mal ajustados en una pequeña rampa que habían preparado en una colina nevada de una veintena de metros.

- "Al final de la rampa estás solo" -

"En aquella época, nos calzábamos los esquíes en cuanto éramos lo suficientemente grandes para ponernos el equipamiento. Luego los saltos venían de manera natural", dice.

"Para un niño de diez años, esa colina era muy peligrosa, ¡un gran salto! Pero lo intenté, salí sin daños y así es como yo entré en este deporte", sonríe en sus declaraciones a la AFP.

Sus padres le llevaban diariamente a 20 kilómetros, hasta el club de saltos de esquí de Kranj.

Sus hermanos Cene y Domen, y su hermana Nika, decidieron emularle.

Domen empezó en los saltos de esquí en 2015 y consiguió sus primeras medallas en 2016, siendo adolescente. Después de un paso atrás de varios años, sorprendió con un regreso a lo grande en 2023.

"Tenía que crecer. Ahora tiene una base muy sólida y será difícil ganarle", vaticina Peter.

"Mi mayor rival soy yo mismo", confía Domen a la AFP. "Al final de la rampa estás solo y te das cuenta de que todo depende de ti. No te va a dar impulso tu hermano", sentencia.