Los primeros animales tenían un gusto particular por su lugar de vida

Incluso sin partes del cuerpo que permitieran el movimiento algunos de los primeros animales de la Tierra ya eran quisquillosos con el lugar donde vivían, revela un estudio por primera vez.

Estas criaturas del Período Ediacárico, hace aproximadamente 550 millones de años, son animales de cuerpo blando de forma extraña que vivían en el mar. Los investigadores los han considerado durante mucho tiempo enigmáticos.

"No es como estudiar dinosaurios, que están relacionados con las aves que podemos observar hoy", dijo Phillip C. Boan, estudiante graduado de paleontología de UC Riverside y autor principal del nuevo estudio. "Con estos animales, debido a que no tienen descendientes modernos, todavía estamos resolviendo preguntas básicas sobre cómo vivían, como cómo se reproducían y qué comían".

Para este proyecto de investigación en particular, los investigadores se centraron en comprender en qué lugar del mar pasaban la vida los animales.

El mar antiguo también era un lugar en gran medida extraño en comparación con los entornos marinos actuales. Estaba dominado por una estera en el fondo del mar compuesta de bacterias y capas de otros materiales orgánicos. Además, las criaturas depredadoras eran poco comunes.

Dada la naturaleza alienígena de la Tierra de Ediacara, los investigadores se sorprendieron al encontrar un animal que vivía de manera muy parecida a como lo hacen los percebes en la actualidad. Un nuevo artículo de Paleobiología detalla cómo Obamus coronatus, llamado así por el ex presidente de los EE.UU., optó por vivir en partes específicas del fondo del mar en compañía de otros Obamus.

El animal tenía un diámetro promedio de 1,27 centímetros y tenía "la forma de una rosquilla francesa con cintas en la parte superior", dijo Boan en un comunicado. No se movió por sí solo y probablemente pasó toda su vida incrustado en su lugar preferido en el fondo del mar.

"Pensamos en los animales más viejos y tal vez no esperarías que fueran tan quisquillosos. Pero Obamus solo se da donde hay una alfombra gruesa, y es una forma bastante sofisticada de ganarse la vida con algo tan antiguo", dijo Mary Droser, profesora distinguida de paleontología de la UCR y coautora del estudio.

En 2018, el laboratorio de Droser nombró al Obamus en honor a la pasión de Barack Obama por la ciencia. Su grupo lo descubrió en un sitio de fósiles extraordinariamente bien conservado en el interior de Australia, en lo que ahora se llama Parque Nacional Nilpena Ediacara.

Una serie de tormentas sepultaron el lecho marino de Ediacara en Nilpena en capas de sedimentos, lo que ayudó a preservar las impresiones en arenisca de comunidades enteras de animales que vivían juntas allí. "De esta manera, podemos reconstruir ecosistemas completos", dijo Droser. "Mirarlos es como bucear en el fondo del mar antiguo, en lugar de mirar a un solo animal en una pecera".

Para este proyecto, el equipo de investigación seleccionó tres animales encontrados en cantidades relativamente grandes en Nilpena y examinó cómo estaban distribuidos geográficamente.

Los otros dos animales, Tribrachidium y Rugoconites, también son criaturas inmóviles sin descendencia moderna. "Son triradialmente simétricos, como el logotipo de Mercedes Benz", dijo Boan. "Y habrían vivido toda su vida incrustados en el fondo del mar, como lo hizo Obamus".

La distribución de estos otros dos animales fue variada. A veces se les puede encontrar viviendo en compañía de otros organismos como ellos, pero no en todos los casos. Sin embargo, Obamus mostró una clara preferencia.

"Este es realmente el primer ejemplo de una criatura ediacárica selectiva de hábitat, el primer ejemplo de un animal macroscópico que hace esto", dijo Boan. "Pero, ¿cómo llegaron a donde querían ir? Esta es una pregunta para la que aún no sabemos la respuesta".

El equipo de investigación teoriza que los Obamus probablemente estaban motivados por la necesidad de reproducirse.

"Hay un número limitado de estrategias reproductivas, especialmente para animales como estos", dijo Droser. "Hay más estrategias hoy en día, y ahora son más elaboradas. Pero los mismos que se usan hoy todavía se usaban hace 550 millones de años".

Obamus probablemente se distribuyó a través de larvas selectivas que preferían lugares con una alfombra microbiana gruesa y cerca de otros Obamus. "No entendemos completamente cómo se esparcieron los hijos de Obamus, pero sabemos que cuando eligieron un lugar para vivir, fue muy específico", dijo Boan.

Una comprensión más profunda de cómo se desarrolló la vida en la Tierra a lo largo del tiempo puede dar a los investigadores una idea de cómo podría desarrollarse la vida en otro planeta. Por esta razón, el laboratorio de Droser está financiado por el programa de Exobiología de la NASA.

"Esta es nuestra ventana a cómo se forma un ecosistema complejo", dijo Boan. "Solo tenemos la Tierra, y necesitamos usar cada parte de su historia cuando pensamos en la vida, incluso en el cosmos".

Europa Press