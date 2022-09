Los primeros continentes se reciclaban en el manto terrestre

Un equipo de investigación internacional ha descubierto que los primeros continentes no eran estables y se reciclaban en el interior de la Tierra, en el manto.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), es importante porque proporciona pistas importantes sobre cómo se formaron los planetas.

"Las rocas en el n√ļcleo de los continentes, llamadas cratones, tienen m√°s de tres mil millones de a√Īos", explica en un comunicado el autor principal del estudio, el profesor asociado Fabio Capitanio de la Escuela de Tierra, Atm√≥sfera y Medio Ambiente de la Universidad de Monash. "Se formaron en la Tierra primitiva y guardan el secreto de c√≥mo los continentes y el planeta cambiaron con el tiempo".

Los investigadores utilizaron modelos computacionales de alto rendimiento para simular la evoluci√≥n de los primeros mil millones de a√Īos de la Tierra. Descubrieron que los primeros continentes eran inestables y se reciclaban en el manto de la Tierra.

Una vez que los primeros bloques continentales estuvieron en el manto, se fundieron, agitaron y mezclaron hasta que desaparecieron.

Los investigadores descubrieron que algunas piezas de las rocas originales pueden permanecer en el manto durante miles de millones de a√Īos, pero eventualmente vuelven a aparecer.

"Nuestro trabajo es importante de dos maneras", dijo Capitanio. "Primero, los cratones son donde se almacenan o se encuentran metales importantes y otros minerales. Y en segundo lugar, nos cuentan cómo se formaron y cambiaron los planetas en el pasado, incluso cómo se formaron los continentes y cómo sustentaron la vida, y cómo se formó y cambió la atmósfera como resultado de la tectónica de los planetas".

Con el tiempo, las piezas recicladas del continente pueden acumularse debajo de la nueva litosfera, haciéndola más flotante y lo suficientemente fuerte como para detener más reciclaje.

El estudio es √ļnico porque explica c√≥mo se juntan los continentes, afirman los autores. Muchas observaciones de antiguos n√ļcleos continentales, llamados cratones, muestran que son mucho m√°s complejos y heterog√©neos que la litosfera actual. Sin embargo, los cient√≠ficos no sab√≠an qu√© causaba las diferencias o c√≥mo se formaron.

El estudio muestra que partes del manto crat√≥nico litosf√©rico (CLM) todav√≠a existen en el manto como heterogeneidades difusas y agotadas en m√ļltiples escalas que pueden durar miles de millones de a√Īos.

La relaminación funciona mejor con altos grados de agotamiento y temperaturas del manto que son similares a las de la Tierra primitiva. Esto conduce al afloramiento y la subcapa de grandes cantidades de CLM hundido, lo que se conoce como relaminación regional masiva (MRR).

MRR explica las complejas heterogeneidades de origen, edad y agotamiento que se encuentran en el CLM antiguo. Esto sugiere que esto puede haber sido una parte clave de la construcción de continentes en la Tierra primitiva.