Los primeros episodios del documental de Taylor Swift sobre la gira Eras están aquí

NUEVA YORK (AP) — "The Eras Tour fue una vida dentro de mi vida", Taylor Swift le dijo a la sala durante la proyección de los dos primeros episodios de su nueva docuserie de Disney+, “The End of an Era” ("El fin de una era: Los secretos del Eras Tour"). "Se siente como una locura".

Swift habló con el pequeño público en Nueva York el martes — un año y un día después de que concluyera su histórica gira Eras. En la sala estaban sus padres Scott y Andrea Swift y su hermano Austin, unos pocos miembros selectos de la prensa (incluyendo a Hoda Kotb, Willie Geist y Gayle King), así como sus bailarines de gira, la coreógrafa Mandy Moore, los directores de la docuserie Don Argott y Sheena M. Joyce y algunos otros. La proyección fue brevemente interrumpida por alarmas de seguridad cuando se extinguió un pequeño incendio en otra parte del edificio.

"Los directores ampliaron las historias no solo de mí, sino de todos los que formaron parte de esto", dijo Swift, antes de tomar asiento entre el público.

A continuación, los puntos clave de los dos primeros episodios de la docuserie de seis episodios, que se estrena el viernes en Disney+. Dos episodios se estrenarán semanalmente, hasta el 26 de diciembre.

El origen del Eras Tour

El episodio de estreno comienza en Vancouver, Canadá, 15 minutos antes de la fecha final de la gira. Swift, de pie en un círculo con sus bailarines, da un discurso apasionado, recordándoles que el Eras Tour no se trataba simplemente de que las piezas encajaran. "Ustedes ponen las piezas donde están", les dice. Esto establece el tono de lo que sigue: “The End of an Era” es la única mirada detrás de escena de su gira y lo que la impulsó.

Desde el principio, Swift afirma que hubo dos catalizadores distintos para el Eras Tour. Uno fue que su catálogo anterior fue vendido sin su consentimiento, lo que inspiró el proyecto de regrabación que le mostró el valor de "celebrar tu pasado". El otro fue la pandemia, que aumentó el deseo de volver a los eventos en vivo.

Entradas muy solicitadas

El primer episodio también celebra la increíble demanda que creó la gira — mencionando a Ticketmaster, pero sin profundizar en la frustración que causó. El vendedor de entradas provocó indignación en noviembre de 2022 cuando su sitio colapsó durante un evento de preventa. La compañía dijo que el sitio fue abrumado tanto por fanáticos como por ataques de bots que se hacían pasar por consumidores para acaparar entradas y venderlas en sitios secundarios. El fiasco provocó audiencias en el Congreso y proyectos de ley en las legislaturas estatales dirigidos a proteger mejor a los consumidores.

Las secuelas de un fallido complot terrorista

En agosto de 2024, se cancelaron tres fechas en Viena debido a un aparente complot para lanzar un ataque en los conciertos.

"Es como una fuerza ser reconocida en la cultura global", dice Swift sobre la gira en el primer episodio. "Nunca pensé que tendríamos un complot terrorista".

El episodio continúa con Swift en Londres, preparándose para actuar por primera vez desde las cancelaciones — menos de una semana después. "Evitamos una situación de masacre", dice.

"Tener miedo de que algo le pase" a su público, dice, "este es un nuevo desafío".

Los apuñalamientos de Southport

Aproximadamente una semana antes de las cancelaciones en Viena, un adolescente mató a tres chicas e hirió a diez personas en un ataque con cuchillo en una clase de baile y yoga con temática de Swift en la ciudad costera inglesa de Southport. Swift en ese momento dijo que estaba "completamente en shock" por la violencia.

Mientras Swift se prepara para sus primeros shows desde Austria, menciona el ataque de Southport y comienza a llorar al describir a las "pequeñas niñas" atacadas.

"Voy a conocer a algunas de las familias esta noche", dice, emocionándose antes de recordarse a sí misma "cerrarlo", y entrar en modo de intérprete pop. Lo compara con ser un piloto que necesita adoptar una actitud "calmada, fría, serena". Más tarde, se revela que Swift se reunió en privado con las familias de las víctimas de Southport. Eso no está en cámara, pero las secuelas sí: Swift en lágrimas, dándose cuenta de que el espectáculo debe continuar.

Sí, Travis Kelce está aquí...

El prometido de Swift, el campeón del Super Bowl Travis Kelce, aparece por primera vez como una voz tranquilizadora en el teléfono, mientras Swift expresa sus ansiedades sobre los shows en Londres y lograr una actuación sorpresa con Ed Sheeran. Su llamada eleva inmediatamente su estado de ánimo.

“Gracias por hacer mi día mejor”, le dice. “Algunas personas toman una infusión de vitaminas”, responde ella. “Yo tengo esta conversación”.

... Así como otros invitados especiales

Sheeran y Swift pasan el rato detrás del escenario y trabajan en su set en Londres. Florence Welch también aparece en la serie. "La el personaje es enorme, pero la persona es suave", dice Welch sobre sus similitudes con Swift. Más tarde, describe ser arrastrada por la magia del Eras Tour. Swift es su amiga, pero cuando se unió al fenómeno pop en el escenario, no pudo evitar pensar: "Oh Dios mío, es (expletivo) Taylor Swift".

La escena con Sheeran es particularmente reveladora. Ella le dice que estará fuera por dos meses después de la gira en Londres, y planea usar ese tiempo para ir a algún lugar donde nadie pueda encontrarla.

"No quiero ser rastreada como un animal", le dice, admitiendo sentirse "cazada" últimamente.

Los miembros de la banda y los bailarines toman el centro del escenario

Aquellos en la órbita de Swift cuentan sus historias a lo largo de los dos primeros episodios. Los fans conocerán a Amos Heller, su bajista desde 2007. Aprenderán que Mandy Moore, la famosa coreógrafa de Hollywood, se unió a la gira de Swift después de que Emma Stone sugiriera que Swift trabajara con ella. Verán a otra coreógrafa/exbailarina Amanda Balen regresar al escenario. "No quiero bailarines que se borren", dice Swift sobre su equipo.

Los fans conocerán más sobre Kameron Saunders, el querido bailarín, y su historia — de ser menospreciado en su campo por su tamaño, del apoyo interminable de su madre y de cómo su hermano, el jugador de fútbol profesional Khalen Saunders, pagó su vuelo para hacer audición para la gira. (Un dato curioso — el hermano de Saunders jugaba para los Chiefs de Kansas City en ese momento, el mismo equipo que Kelce).

En cuanto al propio baile de Swift, dice, "me ha llevado mucho tiempo incluso estar bien con la coreografía". No hace "cuentas de ocho" — aprende el movimiento basado en la sílaba de la letra que está cantando.

... Y también los bonos del equipo de Swift

La decisión de Swift de dar bonos a su equipo, que People informó que totalizaron 197 millones de dólares, se destaca en la serie. En el segundo episodio, Swift dice que dio a cada miembro del equipo una carta escrita a mano y la selló con un sello de cera. Es un anuncio convincente de la generosidad de Swift — particularmente cuando la cámara se acerca a un joven asistente de producción, que parece atónito mientras sostiene su nota y dice que va a "desmayarse". No se revelan los montos individuales de los bonos.

La preparación para el segmento de "The Tortured Poets Department" precedió al álbum

Leíste bien. Para agregar un segmento del “The Tortured Poets Department” a la gira, Swift y su equipo “construyeron una instalación de ensayo ultrasecreta”, dice. Los bailarines tuvieron que aprender la coreografía sin la música sonando por los altavoces, ya que el álbum aún no había sido lanzado públicamente. Mantener las sorpresas en secreto es un asunto serio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.