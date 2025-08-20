Los primeros estudios muestran que un dron militar cayó en Polonia, según un fiscal

(Reescribe primer párrafo y añade detalles, comentarios y ladillo en 2-6, 8-9 y 12-13; cambia titular; añade autoría)

Por Kacper Pempel y Kuba Stezycki

OSINY, Polonia, 20 ago (Reuters) -

Un objeto que impactó y calcinó un campo de maíz en el este de Polonia era un dron militar, según los hallazgos preliminares de una investigación, dijo el miércoles un fiscal polaco.

Polonia lleva en alerta máxima ante la entrada de objetos en su espacio aéreo desde que un misil ucraniano perdido impactó en la localidad de Przewodow, en el sur de Polonia, en 2022, y mató a dos personas.

La policía había anunciado anteriormente que un objeto no identificado había caído en un campo de la localidad de Osiny, en la provincia oriental de Lublin, a poco más de 100 kilómetros de la frontera ucraniana y a unos 90 de Bielorrusia.

El vice primer ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, que también es ministro de Defensa, sobre Lituania y Rumanía, y que podría haber un vínculo con los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"En este análisis no debemos descartar una conexión entre las conversaciones de paz en curso en Estados Unidos, promovidas por el presidente Trump, y las acciones provocadoras de la Federación Rusa", dijo.

La embajada rusa en Varsovia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con un grupo de aliados europeos, tras su encuentro del viernes en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin.

EXPLOSIÓN

La explosión rompió los cristales de las ventanas de varias viviendas, pero nadie resultó herido, informó la agencia PAP. La policía encontró en el lugar restos de metal y plástico quemados, añadió.

La policía dijo que encontró restos de metal y plástico quemados en el lugar y que se había quemado un maizal en un área de 8-10 metros de diámetro alrededor del lugar donde cayó el objeto.

"Estaba sentado en mi habitación por la noche, quizá hacia medianoche, y oí explotar algo", dijo Pawel Sudowski, vecino de la zona, al sitio web local de noticias Lukow.tv. "Explotó tan fuerte que toda la casa se estremeció".

Las sirenas de ataque aéreo sonaron durante aproximadamente una hora sobre la frontera en las regiones ucranianas de Volinia y Leópolis desde alrededor de las 21:00 GMT, según mensajes de sus militares publicados en Telegram.

No se registraron ataques aéreos en esas regiones, dijeron sus gobernadores.

