Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia visitan Berlín y París ante la amenaza de EE. UU

Por Stine Jacobsen

COPENHAGUE, 27 ene (Reuters) - Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia dijeron el martes que visitarían Berlín y París para apuntalar el apoyo ante el reciente empuje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para apoderarse de la isla ártica que ha sido territorio danés durante siglos.

La exigencia estadounidense de controlar Groenlandia ha sacudido las relaciones transatlánticas y acelerado los esfuerzos europeos para reducir la dependencia de Estados Unidos, incluso cuando Trump retiró la semana pasada las amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza. La danesa Mette Frederiksen y el groenlandés Jens-Frederik Nielsen se reunirán el martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el miércoles con el presidente francés, Emmanuel Macron, según la agenda oficial.

FRANCIA PROMETE SOLIDARIDAD EUROPEA

Frederiksen y Nielsen debatirán en sus reuniones "la situación actual de la política exterior y la necesidad de una Europa más fuerte", según informó la oficina de la .

Las desavenencias diplomáticas entre Dinamarca y Estados Unidos, ambos miembros fundadores de la OTAN, parecían amenazar en las últimas semanas el futuro de la alianza militar, aunque desde entonces el conflicto se ha trasladado a la vía diplomática. Macron tiene previsto reafirmar la solidaridad europea y el apoyo de Francia a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia, según ha informado la oficina del presidente francés en un comunicado.

"Los tres líderes discutirán los desafíos de seguridad en el Ártico y el desarrollo económico y social de Groenlandia, que Francia y la Unión Europea están dispuestos a apoyar", dijo la declaración del Elíseo.

Frederiksen y Nielsen también asistirán el martes a la Cumbre Económica Welt en Alemania. Trump dijo la semana pasada que había asegurado el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, cuyo jefe dijo que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para protegerse de las amenazas de Rusia y China.

Dinamarca y Groenlandia han dicho que pueden discutir una amplia gama de temas con Estados Unidos, pero exigen respeto a sus "líneas rojas" sobre soberanía e integridad territorial.