Coinciden en su deseo de una alta participación y a la espera de los primeros resultados en unos comicios ajustados

MADRID, 10 Mar. 2024 (Europa Press) -

Los candidatos de los principales partidos políticos portugueses ya han ejercido su derecho al voto en las elecciones anticipadas celebradas este domingo en una jornada en la que se anticipa un resultado muy igualado entre los bloques de derecha e izquierda.

El líder del conservador Partido Social Demócrata (PSD), Luís Montenegro, ha afirmado desde Espinho, a las afueras de Oporto, que está "tranquilo". "Cualquiera que sea la forma en la que se comporten la temperatura o el clima no va a desanimar la voluntad de los portugueses para decidir su futuro", ha apuntado.

"Tenemos siempre la esperanza (de la baja abstención), pero nadie puede saberlo. Mi expectativa es que haya una alta participación", ha añadido.

Las encuestas auguran una victoria del PSD y sus aliados de la Alianza Democrática: Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP) y Partido Popular Monárquico (PPM), aunque sin una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Por detrás estaría el Partido Socialista (PS), cuyo candidato, Pedro Nuno Santos, ha recordado que su formación es "partido fundador de la democracia".

Santos ha hecho un llamamiento al a participación electora, "un derecho conquistado" que hay que transmitir a las nuevas generaciones. "Este es el día más grande de nuestra democracia. No debemos fallar ni dejar a otros la decisión sobre lo que queremos para el país", ha destacado. Ha apelado además a los "electores indecisos" con la esperanza de que "hayan recibido las aclaraciones debidas durante la campaña electoral".

También ha votado el primer ministro saliente, António Costa, ha recordado la cercanía del aniversario del medio siglo de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 y ha apelado al voto "en conciencia" porque "cada uno sabe cuál es la mejor solución para el futuro de nuestro país". "Que nadie se quede en casa. No hay que dejar que decidan otros", ha recalcado.

Ha agradecido además el trabajo de los "millares de ciudadanos de todo el país que prestan servicio en las mesas de voto y a las fuerzas de seguridad que garantizan que todo suceda con total normalidad".

La prensa ha interrogado a Costa por si volvería a dimitir, a lo que ha respondido que "los deberes de conciencia no tienen momento". "Ya expliqué la razón por la cual entendí que mi deber era dimitir (...). Tengo el deber de proteger las instituciones. Un primer ministro no puede, no debe, estar bajo sospecha", ha argumentado.

El otro gran actor del bloque de la derecha es el partido Basta, cuyo líder, André Ventura, ha subrayado que su formación "no es de extrema derecha" y ha apelado a esperar los resultados para abordar posibles alianzas. "Hablaremos después. No quiero influir el sentido del voto", ha destacado.

Resta saber el peso que tendrán otras formaciones de izquierda como el Bloque de Izquierda, liderado por Mariana Mortágua, o el Partido Comunista de Portugal (PCP), con Paulo Raimundo a la cabeza, que por el momento hacen también llamamientos a la participación.