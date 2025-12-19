Los principales datos de la Copa de África de fútbol
Los principales datos de la 35ª edición de la Copa África de Naciones (CAN) de fútbol, que se disputa en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero:
-- Los grupos:
Grupo A: Marruecos, Mali, Zambia, Comoras
Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola, Zimbabue
Grupo C: Nigeria, Túnez, Uganda, Tanzania
Grupo D: Senegal, RD del Congo, Benín, Botsuana
Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Sudán
Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón, Mozambique
- Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros se clasificarán para octavos de final.
-- Calendario:
Fase de grupos: del 21 de diciembre al 31 de diciembre
Octavos: del 3 de enero al 6 de enero
Cuartos: del 9 de enero al 10 de enero
Semifinales: 14 de enero
Tercer puesto: 17 de enero
Final: 18 de enero
-- Los estadios:
Rabat (cuatro estadios):
Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah. Capacidad: 68.095 plazas.
Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah (estadio anexo olímpico). Capacidad: 21.000 plazas.
Complejo Deportivo Príncipe Heredero Moulay El Hassan. Capacidad: 22.000 plazas.
Estadio Al Barid. Capacidad: 18.000 plazas.
Casablanca:
Complejo Deportivo Mohammed V. Capacidad: 67.000 plazas.
Agadir:
Gran Estadio de Agadir. Capacidad: 45.480 plazas.
Fez:
Complejo Deportivo de Fez. Capacidad: 45.000 plazas.
Marrakech:
Gran Estadio de Marrakech. Capacidad: 45.240 plazas.
Tánger:
Gran Estadio de Tánger Ibn Battuta. Capacidad: 68.000 plazas.
-- Los diez últimos campeones:
2023: Costa de Marfil
2022: Senegal
2019: Argelia
2017: Camerún
2015: Costa de Marfil
2013: Nigeria
2012: Zambia
2010: Egipto
2008: Egipto
2006: Egipto
-- Palmarés por naciones:
Egipto: 7 títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)
Camerún: 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)
Ghana: 4 (1963, 1965, 1978, 1982)
Costa de Marfil: 3 (1992, 2015, 2023)
Nigeria: 3 (1980, 1994, 2013)
Argelia: 2 (1990, 2019)
RD Congo: 2 (1968, 1974)
Sudáfrica: 1 (1996)
Congo: 1 (1972)
Etiopía: 1 (1962)
Marruecos: 1 (1976)
Senegal: 1 (2022)
Sudán: 1 (1970)
Túnez: 1 (2004)
Zambia: 1 (2012)