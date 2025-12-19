Los principales datos de la Copa de África de fútbol

Los principales datos de la 35ª edición de la Copa África de Naciones (CAN) de fútbol, que se disputa en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero:

-- Los grupos:

Grupo A: Marruecos, Mali, Zambia, Comoras

Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola, Zimbabue

Grupo C: Nigeria, Túnez, Uganda, Tanzania

Grupo D: Senegal, RD del Congo, Benín, Botsuana

Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Sudán

Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón, Mozambique

- Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros se clasificarán para octavos de final.

-- Calendario:

Fase de grupos: del 21 de diciembre al 31 de diciembre

Octavos: del 3 de enero al 6 de enero

Cuartos: del 9 de enero al 10 de enero

Semifinales: 14 de enero

Tercer puesto: 17 de enero

Final: 18 de enero

-- Los estadios:

Rabat (cuatro estadios):

Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah. Capacidad: 68.095 plazas.

Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah (estadio anexo olímpico). Capacidad: 21.000 plazas.

Complejo Deportivo Príncipe Heredero Moulay El Hassan. Capacidad: 22.000 plazas.

Estadio Al Barid. Capacidad: 18.000 plazas.

Casablanca:

Complejo Deportivo Mohammed V. Capacidad: 67.000 plazas.

Agadir:

Gran Estadio de Agadir. Capacidad: 45.480 plazas.

Fez:

Complejo Deportivo de Fez. Capacidad: 45.000 plazas.

Marrakech:

Gran Estadio de Marrakech. Capacidad: 45.240 plazas.

Tánger:

Gran Estadio de Tánger Ibn Battuta. Capacidad: 68.000 plazas.

-- Los diez últimos campeones:

2023: Costa de Marfil

2022: Senegal

2019: Argelia

2017: Camerún

2015: Costa de Marfil

2013: Nigeria

2012: Zambia

2010: Egipto

2008: Egipto

2006: Egipto

-- Palmarés por naciones:

Egipto: 7 títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

Camerún: 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)

Ghana: 4 (1963, 1965, 1978, 1982)

Costa de Marfil: 3 (1992, 2015, 2023)

Nigeria: 3 (1980, 1994, 2013)

Argelia: 2 (1990, 2019)

RD Congo: 2 (1968, 1974)

Sudáfrica: 1 (1996)

Congo: 1 (1972)

Etiopía: 1 (1962)

Marruecos: 1 (1976)

Senegal: 1 (2022)

Sudán: 1 (1970)

Túnez: 1 (2004)

Zambia: 1 (2012)