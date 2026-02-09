Los príncipes Guillermo y Catalina, "profundamente preocupados" por caso Epstein

El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, y su esposa Catalina se mostraron "profundamente preocupados" por las últimas revelaciones del caso relacionado con Jeffrey Epstein que implican a su tío, Andrew Mountbatten-Windsor, informó el lunes el Palacio de Kensington.

"El príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones", señaló el palacio en un comunicado.

El texto añade que "sus pensamientos (de los príncipes) siguen centrados en las víctimas" del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Estos son los primeros comentarios del heredero al trono y su esposa sobre el escándalo, desde la última publicación de los archivos relacionados con Epstein hace más de una semana.

Andrés, que niega haber cometido acto ilegal alguno, dejó esta semana su lujosa residencia ubicada en el dominio real de Windsor, al oeste de Londres, para mudarse, por orden del rey, a la propiedad privada del soberano en Sandringham, en Norfolk, al noroeste de la capital.

Guillermo inicia el lunes una visita oficial de tres días a Arabia Saudita con una reunión prevista con el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, cuando Reino Unido intenta reforzar sus relaciones comerciales, energéticas y de defensa con la monarquía del Golfo.

El heredero de la corona británica, cada vez más presente en la escena internacional, llegará el lunes por la noche a Riad para un desplazamiento que debe celebrar "los lazos comerciales, energéticos y de inversión" entre ambos países, según el Palacio de Kensington.