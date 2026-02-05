Los problemas crecen en la Roja cuando se acercan la Finalissima y el Mundial

A menos de dos meses de la Finalissima ante Argentina y a cinco del Mundial de Norteamérica, la selección española atraviesa un momento delicado debido a lesiones importantes, jugadores en baja forma y la sempiterna duda del delantero centro

- Merino y Nico, a contarreloj -

La pubalgia que arrastra Nico Williams desde la pasada temporada y que lo está mermando aún más en el presente curso genera preocupación. Con días con gran dolor y otros un poco menos, el futbolista sigue sin recuperarse pese a habérsele aplicado distintos tratamientos conservadores.

"Está compitiendo por debajo de su cien por cien debido a su lesión, jugando con dolor o limitaciones", explicó el martes Mikel González, director de fútbol de su club, Athletic Bilbao.

"Hoy en día las lesiones de pubalgia no se suelen operar. Operar no es una solución clara e inequívoca y puede tener consecuencias negativas, entre ellas la pérdida de velocidad y de aceleración. Pero sobre todo no garantiza al cien por cien la recuperación", subrayó el responsable deportivo.

En el ataque se suma la lesión de Mikel Merino, centrocampista ofensivo del Arsenal. El navarro pasó por el quirófano el martes por una fractura en el pie que le podría dejar fuera el resto de la temporada.

Merino es una de las piezas clave del sistema del seleccionador Luis de la Fuente gracias a sus goles y versatilidad.

Para el 27 de marzo, cuando se juegue la Finalissima frente a la Argentina de Lionel Messi en Doha, se espera que se haya recuperado Pedri, de baja por una lesión muscular en la pierna derecha.

- Una defensa en cuadro -

En el centro del campo el Balón de Oro 2024 Rodri no termina de encontrar el ritmo tras su grave lesión de rodilla. El técnico del Manchester City Pep Guardiola lo está dosificando para que poco a poco recupere la velocidad de crucero.

La defensa también cuenta con bajas. De la Fuente lleva contando desde que conquistó la Eurocopa de Alemania con una serie de jugadores que tampoco están en un momento brillante en sus clubes.

Aymeric Laporte regresó el miércoles en la victoria de su equipo, el Athletic, ante el Valencia (2-1) en cuartos de la Copa del Rey, tras lesionarse antes de Navidad, y su compañero Dani Vivian tampoco vive un buen momento.

En el Atlético, Diego Simeone parece haber dejado fuera de sus planes a Robin Le Normand, mientras que Pau Cubarsí sí que está gozando de minutos en el Barcelona.

También está irreconocible Dean Huijsen en el Real Madrid. Incluso, los aficionados blancos han llegado a pitarle en varias ocasiones.

Y el veterano Dani Carvajal, otro jugador esencial en los éxitos de La Roja, continúa buscando su mejor versión tras romperse los ligamentos cruzados de la rodilla en octubre de 2024.

Luego, está la duda del jugador que ocupará el puesto de delantero centro, con Mikel Oyarzabal en la pole position gracias a su puntería, aunque Ferran Torres también está destacando este curso.

Mientras, el capitán Álvaro Morata no levanta cabeza en el Como y se ha quedado fuera de las últimas listas de la Roja.