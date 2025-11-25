Los problemas defensivos del Real Madrid crecen antes de su visita al Olympiacos

Por Fernando Kallas

MADRID, 25 nov (Reuters) - El Real Madrid se enfrentará el miércoles al Olympiacos en la Liga de Campeones con una defensa mermada tras una nueva oleada de lesiones y enfermedades en vísperas de su crucial viaje a Grecia.

El portero Thibaut Courtois fue descartado por un virus estomacal y el equipo español también estará sin los defensores clave Éder Militão y Dean Huijsen.

Militão sufrió una lesión en el músculo aductor con la selección brasileña y Huijsen se quedó en Madrid por precaución tras una distensión muscular sufrida durante el partido de clasificación de España para la Copa Mundial contra Georgia.

El Real Madrid ya no contaba con Antonio Rüdiger, David Alaba y el capitán Dani Carvajal debido a lesiones de larga duración, lo que dejó al técnico Xabi Alonso con muy pocas opciones en la retaguardia.

El momento no podía ser más inoportuno para un equipo que la humillante derrota sufrida a manos del Liverpool en su último partido de la Liga de Campeones.

Alonso se ha enfrentado a un creciente escrutinio, ya que su equipo no ha logrado ganar sucesivos partidos de LaLiga, con decepcionantes empates contra el Rayo Vallecano y el Elche.

El Real Madrid, que sigue líder en LaLiga un punto por delante de su acérrimo rival, el Barcelona, es séptimo en la clasificación de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con nueve puntos en cuatro partidos. Le separan tres puntos de los líderes, Bayern de Múnich, Arsenal e Inter de Milán. (Información de Fernando Kallás; edición de Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)