Los problemas geopolíticos amenazan el crecimiento de la eurozona, según De Guindos, del BCE

MADRID, 14 ene (Reuters) -

Las tensiones geopolíticas ⁠están ensombreciendo ⁠las perspectivas de crecimiento de la zona ⁠euro, ‌en particular ​para los países muy ​endeudados o que dependen ‌del comercio, ‌dijo el miércoles ​el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

"El riesgo geopolítico aumenta notablemente los riesgos a la baja para ⁠el crecimiento", dijo De Guindos ​en un evento en España. "Los países más dependientes del comercio, o lastrados por mayores niveles de deuda ⁠pública, corren mayor riesgo de sufrir ​efectos de amplificación y las consiguientes presiones a la ‍baja".

Añadió que el elevado nivel de incertidumbre actual no parece reflejarse en unos mercados ​financieros eufóricos. (Información de Jesús Aguado; redacción de Francesco Canepa; edición en ‍español de Paula Villalba)

