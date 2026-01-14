Los problemas geopolíticos amenazan el crecimiento de la eurozona, según De Guindos, del BCE
MADRID, 14 ene (Reuters) -
Las tensiones geopolíticas están ensombreciendo las perspectivas de crecimiento de la zona euro, en particular para los países muy endeudados o que dependen del comercio, dijo el miércoles el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
"El riesgo geopolítico aumenta notablemente los riesgos a la baja para el crecimiento", dijo De Guindos en un evento en España. "Los países más dependientes del comercio, o lastrados por mayores niveles de deuda pública, corren mayor riesgo de sufrir efectos de amplificación y las consiguientes presiones a la baja".
Añadió que el elevado nivel de incertidumbre actual no parece reflejarse en unos mercados financieros eufóricos. (Información de Jesús Aguado; redacción de Francesco Canepa; edición en español de Paula Villalba)