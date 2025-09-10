Los proyectos de las Becas Leonardo 2025 abarcan ámbitos como salud, medio ambiente, migración, cultura o tecnología

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los proyectos seleccionados en la convocatoria de Becas Leonardo 2025 de la Fundación BBVA abarcan desde nuevas líneas de investigación para abordar el cáncer y analizar el impacto sobre la salud de la contaminación en el interior de las viviendas, hasta el desarrollo de materiales innovadores que permitan el desarrollo de baterías eficientes para el almacenaje de energía solar y la creación de un hormigón 'auto- sensible' capaz de detectar fallos en la estructura de edificios. También se abordarán retos sociales como evaluar si el nivel de religiosidad puede ser un factor de integración de los ciudadanos migrantes o estudiar la validez jurídica del enriquecimiento ilícito como herramienta frente a la corrupción; y en humanidades, el desciframiento de los glifos de la Isla de Pascua.

En las áreas de creación cultural se elaborará un ensayo que reúne las obras imposibles de grandes figuras del arte, una historia de la tecnología convertida en investigación sonora o una ópera basada en una novela de Stefan Zweig. El objetivo de este programa de la Fundación BBVA es apoyar a investigadores y creadores de entre 30 y 45 años que se encuentran en un momento decisivo de sus carreras: un estadio intermedio en el que podrán desarrollar y gestionar un proyecto personal con la mayor flexibilidad, un rasgo esencial de las Becas Leonardo.

Es una convocatoria de carácter abierto y altamente competitivo: en 2025 se han presentado 1623 candidaturas evaluadas por los 97 expertos que han formado parte de las diez comisiones -una por cada categoría- que operan con el máximo rigor e independencia.

Los becarios de esta XII edición se incorporan a la Red Leonardo, una comunidad integrada hoy por 741 investigadores y creadores, junto a los expertos que han compuesto las comisiones evaluadoras del programa desde sus inicios.