Los puertos españoles afrontan 2026 con el reto de retener su competitividad frente a puertos no europeos

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los puertos españoles encaran 2026 en un contexto de desaceleración del tráfico, tensiones geopolíticas y nuevas exigencias ligadas a la transición energética y la digitalización, un escenario que obliga a acelerar su modernización para sostener la competitividad frente a otros enclaves internacionales emergentes.

Así se recoge en el informe 'Los puertos españoles aceleran su transición con la vista puesta en 2026', elaborado por Ocean Capital Partners (OCP), que define el próximo año como decisivo para fijar las bases del puerto del futuro.

El sistema portuario español, con 46 puertos de interés general y 558 millones de toneladas operadas en 2024, se mantiene entre los mejor posicionados del Mediterráneo occidental, aunque OCP advierte de la presión de otros puertos internacionales que pueden restar cuota de mercado si no se avanza con rapidez.

El informe enmarca esta transformación en el plan de inversiones 2025-2029 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que prevé más de 7.000 millones de euros en ese periodo, con 1.617 millones ya en 2026. La mayor parte se dirigirá a modernizar infraestructuras, reforzar la sostenibilidad ambiental, mejorar accesos terrestres, impulsar la integración puerto-ciudad y acelerar la digitalización.

Entre las tendencias clave para los próximos años, OCP subraya la necesidad de diversificar tráficos e impulsar terminales multipropósito para reducir la dependencia de un único tipo de carga o pasajero, al mismo tiempo que plantea el puerto del futuro como un ecosistema logístico conectado y digitalizado, integrado en la red global de puertos inteligentes y más abierto a la ciudad.

En este sentido, la digitalización aparece como prioridad, ya que puede generar ahorros superiores a 3.000 millones de euros anuales para las empresas de la comunidad portuaria, siempre que se refuercen los sistemas frente a ataques informáticos.

Otro eje es la intermodalidad, con el objetivo de elevar la cuota del ferrocarril de mercancías del entorno del 4% al 10% en 2030, apoyado en 950 millones de euros de inversión para accesos ferroviarios a los principales puertos, que supondrá un ahorro de costes cercano a 800 millones de euros cada año frente al transporte por carretera.

En el plano ambiental, el informe sitúa la descarbonización como una de las grandes urgencias para 2026, con la electrificación de muelles, la instalación de renovables y la adaptación a combustibles como el hidrógeno o el metanol.