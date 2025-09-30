Los puertos españoles movieron de enero a agosto de este año 7 millones de toneladas de frutas y hortalizas

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los puertos españoles transportaron casi 7 millones de toneladas de frutas y hortalizas en los primeros ocho meses de 2025 (enero-agosto), con un fuerte dinamismo en los tráficos con Latinoamérica y el norte de África y Europa, según Puertos del Estado.

En concreto, el organismo ha anunciado que los puertos españoles ponen a disposición del sector hortofrutícola casi 100 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito, cerca de 2 millones de metros cúbicos en almacenes frigoríficos, conexiones 'reefer', casi 395.000 metros lineales de atraque, puestos de control fronterizo (PCF), servicios fitosanitarios y soluciones logísticas integrales.

Puertos del Estado y 16 autoridades portuarias participan desde este martes hasta el 2 de octubre en Madrid en la feria Fruit Attraction, con el objetivo de "consolidar a España y sus puertos como la gran plataforma logística para el comercio mundial de productos frescos".

Asimismo, la feria contará con más de 2400 expositores de 64 países y la visita prevista de más de 120.000 profesionales de 150 países.

En el stand de Ports of Spain, liderado por Puertos del Estado y bajo el lema 'Moving the best of nature', 16 puertos españoles presentes mantendrán durante los días de la feria una agenda de reuniones de trabajo con operadores internacionales.

"España no solo es una potencia exportadora en productos hortofrutícolas, sino también un 'hub' logístico privilegiado gracias a sus puertos", ha destacado el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana.