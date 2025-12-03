Los Pumas con España, Fiyi y Canadá en grupo del Mundial de Rugby 2027
Los Pumas argentinos se enfrentarán en la primera fase del Mundial de Rugby 2027 a España, Fiyi y Canadá, mientras que la anfitriona Australia quedó encuadrada en la misma llave que sus vecinos All Blacks.
Los Pumas argentinos se enfrentarán en la primera fase del Mundial de Rugby 2027 a España, Fiyi y Canadá, mientras que la anfitriona Australia quedó encuadrada en la misma llave que sus vecinos All Blacks, según el sorteo celebrado este miércoles en Sídney.
En ese grupo A, además de las dos potencias oceánicas, estarán también Chile y la debutante Hong Kong.
La otra selección sudamericana que participará en el torneo, Uruguay, tuvo menos suerte, ya que forma parte de un grupo muy igualado, con Irlanda, Escocia y Portugal, una de las revelaciones del último Mundial disputado en Francia en 2023.
La vigente campeona mundial Sudáfrica se medirá en la primera fase a Italia, Rumania y Georgia.
El Mundial, que se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027 en Australia, contará por primera vez con 24 equipos participantes y para los octavos de final se clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
Grupos de la primera fase del Mundial de Rugby 2027:
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania
Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal
Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.
