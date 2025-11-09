Los Pumas devoran a Gales y suman triunfo de prestigio

Argentina derrotó con contundencia a Gales por 52-28 (31-14 en el descanso), este domingo en Cardiff en uno de los partidos de la gira de Los Pumas por Europa.

Los Pumas comenzaron dominando de entrada, con dos tries de Pedro Delgado (8') y Gerónimo Prisciantelli (10'), pero los locales reaccionaron e igualaron la contienda con otras dos anotaciones.

Pero los sudamericanos aprovecharon dos situaciones de superioridad numérica, por las tarjetas amarillas recibidas por Ben Thomas y Tomos Williams (45), para decantar definitivamente el duelo.

Con un jugador más, los Pumas convirtieron cuatro tries: Simón Benítez Cruz (38'), Santiago Carreras (40'), Bautista Delguy (44') y de nuevo Prisciantelli (63').

Además de los dos tries del apertura Prisciantelli destacó Carreras, que este domingo jugó de "full back" y que completó su try con 17 puntos con el pie.

Con el partido sentenciado a la hora de juego, los locales aprovecharon los últimos minutos para maquillar el resultado con un cuarto try de Blair Murray (73') y la posterior conversión de Jarrod Evans.

No obstante, Santiago Grondona, que entró en el puesto de Joaquín Oviedo, reclamó su cuota de protagonismo con una última anotación sobre la bocina.

La gira otoñal de Los Pumas en Europa continuará dentro de una semana en Edimburgo ante Escocia y se cerrará el domingo 23 frente a Inglaterra.

Para Gales, la derrota supone un golpe duro luego de haber puesto fin en julio (con una victoria ante Japón) a una racha desastrosa de 18 derrotas consecutivas.

Ficha técnica del Gales-Argentina

En Cardiff (Millennium Stadium): Argentina - Gales 52 - 28 (31-14)

Los puntos:

Gales: 4 Tries - Williams (15), Lake (22), Morgan (54), Murray (74), 4 Conversiones - Edwards (16, 23, 55), Evans (74)

Argentina: 7 Tries - Delgado (8), Prisciantelli (10, 63), Cruz (38), Carreras (40), Delguy (44), TBC (80), 7 Conversiones - Carreras (9, 11, 39, 40+1, 45, 63, 80+1), 1 Penal - Carreras (31)

Expulsiones temporales:

Gales: Thomas (28), Williams (45)

Los equipos:

Gales: Blair Murray - Tom Rogers (Zammit 46), Max Llewellyn, Ben Thomas, Joshua Adams - Dan Edwards (Evans 66), Tomos Williams - Aaron Wainwright (Thomas 66), Jac Morgan (Cracknell 56, Morgan 56), Alex Mann - Adam Beard, Dafydd Jenkins - Kieron Assiratti (Griffin 46), Dewi Lake (Belcher 56, Lake 56), Rhys Carre (Smith 46). Entrenador: Sherratt Matt.

Argentina: Santiago Carreras (Mallía 47, Carreras 62) - Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares (Carreras 59, Isgro 61), Mateo Carreras - Gerónimo Prisciantelli, Simón Benítez Cruz (Moyano 66) - Joaquín Oviedo (Grondona 59, Oviedo 59), Juan Martín González Samso, Paul Matera - Marcos Kremer (Alemano 61), Guido Petti Pagadazibal - Pedro Delgado (Rapetti 46), Julián Montoya (Ruiz 67), Mayco Gerónimo Vivas (Gallo 46). Entrenador: Felipe Contepomi.

bur-mcd