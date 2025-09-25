Los Pumas en Sudáfrica para ganarse el derecho a soñar

Los Pumas están a dos partidos de hacer historia. El sábado en Durban se enfrentarán a Sudáfrica para tener el derecho a soñar con ganar por primera vez el Rugby Championship una semana después en Londres.

El torneo que enfrenta anualmente a las cuatro potencias del rugby del hemisferio sur nunca había llegado tan apretado a dos jornadas para al final, al menos desde que Argentina participa en el evento (2012).

A dos jornadas para el final, Australia lidera sorprendentemente la clasificación con 11 puntos, seguido por Nueva Zelanda y Sudáfrica con 10 y Argentina suma 9.

Todo se decidirá en el doble enfrentamiento entre los vecinos oceánicos (primero en Auckland y la última jornada en Perth) y entre sudafricanos y argentinos.

La victoria de Los Pumas en Sídney hace dos semanas (28-26) y la humillación infligida por los Springboks a los All Blacks en Wellington (43-10) ha dejado el Rugby Championship tan apretado, que pase lo que pase este sábado, el ganador no se decidirá hasta una semana después.

4 triunfos en 38 partidos

A priori, todo está en contra del equipo dirigido por Felipe Contepomi. El historial entre ambos equipos es claramente favorable a los sudafricanos, con 33 victorias, por un empate y cuatro triunfos de los sudamericanos.

Pero Los Pumas tienen motivos para ilusionarse.

La primera vez que derrotaron al combinado africano, en 2015, fue precisamente en Durban.

El último enfrentamiento, el año pasado en el Rugby Championship, la victoria fue para los tetracampeones del mundo (47-7), pero una semana antes, en Santiago del Estero, los Pumas ganaron por 29-28.

"Es un partido vital, tanto para nosotros como para ellos, que han ganado ya a Nueva Zelanda y Australia en esta competición", admitió esta semana el seleccionador sudafricano Rassie Erasmus.

"También derrotaron a los Leones Británicos e Irlandeses esta temporada, por lo que no hay duda de que les trataremos con el respeto que merecen", añadió.

"Han hecho grandes progresos en los últimos años y tienen un entrenador inteligente como Felipe Contepomi, así que sabemos que van a darlo todo contra nosotros".

Para soñar con el título, Argentina necesita dos victorias en los partidos que quedan y que Australia y Nueva Zelanda se repartan los triunfos en su doble enfrentamiento.

Tras dos años quedando último en la clasificación y con la vista puesta en el Mundial que organizará en 2027, Australia peleará por volver a la élite mundial del rugby.

Por su parte, los All Blacks, durante mucho tiempo considerados invencibles, deben lavar la afrenta que supuso la última derrota en casa ante los Springboks, la mayor derrota sufrida en suelo neozelandés en toda su historia.

- Programa de la quinta jornada del Rugby Championship (sábado, en horas GMT):

(05H05) Nueva Zelanda - Australia en Auckland

(15H10) Sudáfrica - Argentina en Durban

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Australia 11 4 2 0 2 114 104 10 3

2. Sudáfrica 10 4 2 0 2 112 94 18 2

3. Nueva Zelanda 10 4 2 0 2 98 113 -15 2

4. Argentina 9 4 2 0 2 105 118 -13 1

bur-mcd/dam/