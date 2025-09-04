Los Pumas inician su gira australiana con ánimos renovados

La victoria sobre Nueva Zelanda en la segunda jornada ha revitalizado a la Argentina en el Rugby Championship, donde afronta un doble duelo contra Australia en Oceanía, que calibrará sus opciones reales de pelear por el título.

De entrada, la cita en la tercera jornada será el sábado en Townsville, antes de un nuevo enfrentamiento entre Wallabies y Pumas en la cuarta fecha, una semana más tarde en Sídney.

"El gran triunfo ante los All Blacks en Vélez nos da mucha energía para la desafiante gira que tenemos por delante", aseguró el entrenador argentino, Felipe Contepomi.

Para el primer duelo ante los australianos, Contepomi ha introducido tres variantes respecto al XV de la hazaña ante los Hombres de Negro: Joel Sclavi por Pedro Delgado, Marcos Kremer como wing por Joaquín Oviedo y Santiago Carreras ocupa el lugar del lesionado Tomás Albornoz.

Lesiones en Australia

Australia ha tenido un arranque de Championship similar, con una primera victoria en Sudáfrica y luego una derrota en casa de esos mismos Sprinboks, los vigentes campeones mundiales.

Las lesiones de Langi Gleeson, Dylan Pietsch y Ben Donaldson obligaron a una remodelación del XV respecto a la derrota del último partido.

"La quincena en Sudáfrica ha supuesto un desgaste, pero tenemos recambios en el plantel y encima vuelven otros jugadores", estimó con tranquilidad del técnico de los australianos, el neozelandés Joe Schmidt.

Australia es el equipo al que más veces ha derrotado Argentina en el Rugby Championship, un total de 5, por cuatro triunfos ante Nueva Zelanda y Sudáfrica.

El año pasado, el equipo de la isla-continente visitó Argentina, con un balance de una victoria para cada uno, ya que Australia ganó por la mínima en La Plata (20-19) y luego en Santa Fe los Pumas se vengaron con contundencia (67-27).

La última vez que Townsville acogió a los Pumas fue en 2021 y entonces el equipo sudamericano perdió 27-8.

Arvea centenario, Kolisi vuelve

En el otro partido del día, Nueva Zelanda recibirá también el sábado a Sudáfrica en el emblemático Eden Park de Auckland.

El choque servirá además para que Ardie Savea llegue a su partido número 100 con la selección.

En Sudáfrica, Siya Kolisi, que se perdió el último partido ante Australia por una lesión de rodilla, está de vuelta pero no será capitán, en un movimiento sorpresa del técnico Rassie Erasmus.

Kolisi se convirtió en un símbolo nacional cuando fue nombrado en 2018 como el primer capitán negro de la selección sudafricana.

-- Programa de partidos de la 3ª jornada del Rugby Championship:

- Sábado:

(04h30 GMT) Australia - Argentina, en Townsville (AUS)

(07h05 GMT) Nueva Zelanda - Sudáfrica, en Auckland (NZL)

Clasificación:

- Pts J G E P TF TC DG PB

1. Nueva Zelanda 6 2 1 0 1 64 53 11 2

2. Sudáfrica 6 2 1 0 1 53 43 10 2

3. Australia 4 2 1 0 1 43 55 -12 0

4. Argentina 2 2 1 0 1 43 52 -9 0

(PB) punto bonus

