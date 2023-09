Uno de los seleccionados argentinos para el Mundial de rugby que comienza este viernes en Francia, Pablo Matera, aseguró que Los Pumas llegan al evento "con más cohesión" que en la edición precedente, cuando el combinado albiceleste no pasó de la fase de grupos en Japón-2019.

El tercera línea, que será titular en el debut del sábado contra Inglaterra en Marsella según el equipo anunciado este jueves por el seleccionador Michael Cheika, destacó en conferencia de prensa: "Gran parte de los que estamos acá tenemos la experiencia de cómo prepararnos y sabemos que siempre podemos prepararnos mejor. Comparando con la Copa del Mundo-2019, esta es una preparación distinta, con más cohesión en el grupo".

Pese a la experiencia acumulada en su centenar de partidos con Los Pumas, el jugador de 30 años admitió: "Mentiría si dijera que no tengo miedo o que no estoy ansioso, pero lo importante es mantener el foco y transformarlo en energía".

Contra el XV de la Rosa, Matera estima que la clave será "hacer un buen partido desde una buena defensa, peleando por el dominio territorial, con un desgaste enorme y con el foco al 100% pensando en Inglaterra", declaró al ser preguntado si también se piensa en los otros rivales del Grupo D (Japón, Samoa y Chile), en teoría más asequibles.

El seleccionador Cheika destacó por su parte la dificultad para elegir a los 23 jugadores presentes en la hoja del partido, de la treintena que está concentrado en La Baule, al noroeste de Francia.

- "Hay mucha competencia entre los jugadores" -

"Están todos en carrera. Esta semana fue muy difícil, hubo mucha competencia entre los jugadores" y puso de relieve la combinación de experiencia y juventud: "Nuestro equipo tiene muchos jóvenes que le dan energía y le exigen competencia a los que están hace mucho tiempo".

Al igual que Matera, el capitán Julián Montoya admitió que el grupo "está con ansiedad y sería raro que no lo estuviese, pero tenemos que estar juntos, enfocados en el presente".

Otro de los titulares será Juan Cruz Mallía en el puesto de fullback, pese a que también puede desempeñarse como apertura: "Establecerme de fullback me ayudó a enfocarme en las habilidades del puesto. En Toulouse (su equipo) me han hecho crecer muchísimo, me dieron muchas herramientas. Vivir fuera de casa te da mucha madurez".

"Tenemos mucha confianza en él y en su rol. El primer partido que jugó en Toulouse lo hizo de apertura y no es fácil cambiar de posición. Mallía ha tocado muchas veces más la pelota cuando juega de apertura, puesto que requiere más responsabilidad (...) Puede hacer ese trabajo", añadió Cheika.

