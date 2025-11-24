Los Raiders despiden al coordinador ofensivo Chip Kelly tras su última mala actuación

LAS VEGAS (AP) — El coordinador ofensivo de los Raiders de Las Vegas, Chip Kelly, fue despedido el domingo por la noche tras otra actuación ofensiva deficiente.

El despido de Kelly se produjo menos de cuatro horas después de que los Raiders fueran derrotados 24-10 por Cleveland. Las Vegas permitió que los Browns capturaran a Geno Smith diez veces y cayó a un récord de 2-9.

"Hablé con Chip Kelly esta noche y le informé de su despido como coordinador ofensivo de los Raiders. Me gustaría agradecer a Chip por su servicio y desearle lo mejor en el futuro", afirmó el entrenador Pete Carroll en un comunicado.

Carroll no nombró de inmediato a un nuevo coordinador.

Esta es la segunda vez que despide a un coordinador este mes. El coordinador de equipos especiales, Tom McMahon, fue cesado el 7 de noviembre, y Derius Swinton II asumió el cargo de manera interina.

Kelly fue el asistente de mayor renombre contratado por Carroll, quien está en su primer año como entrenador de los Raiders después de liderar a los Seahawks de Seattle durante 14 temporadas. Según informes, recibió un contrato de seis millones de dólares, el más alto para un coordinador ofensivo de la NFL, lo que ayudó a atraerlo para dejar Ohio State, donde ayudó a los Buckeyes a ganar el campeonato nacional como coordinador ofensivo la temporada pasada.

Pero Kelly nunca estuvo a la altura de las expectativas ni del contrato, y las cifras ofensivas de los Raiders lo demuestran.

Hasta los juegos del domingo, Las Vegas estaba empatado en el último lugar de la NFL con 15 puntos por juego, el segundo peor con 3,54 yardas por carrera y 3,7 capturas permitidas por juego, el tercer peor con 4,59 yardas por jugada y el quinto peor con un índice de pasador de 82,3.

Y la ofensiva de Kelly retrocedió a medida que avanzaba la temporada. Los Raiders anotaron 16 puntos o menos en cuatro de los últimos cinco juegos y diez puntos o menos en tres de ellos.

Smith ha lanzado 13 intercepciones, empatado con Tua Tagovailoa de Miami por la mayor cantidad en la liga. Ashton Jeanty, seleccionado en el sexto lugar general con la esperanza de mejorar el peor juego terrestre de la NFL, ha corrido para 604 yardas, promediando 3,3 por acarreo.

Muchas de esas dificultades se pueden atribuir a la línea ofensiva, que carece de los titulares lesionados Kolton Miller y Jackson Powers-Johnson, pero no ha rendido bien incluso cuando está sana. Los Raiders no hicieron de la mejora de la línea una prioridad importante en la temporada baja, y los dos jugadores que seleccionaron en la tercera ronda, Caleb Rogers y Charles Grant, han permanecido mayormente como espectadores.

Los dos receptores novatos de Las Vegas, Jack Bech y Dont'e Thornton Jr., no han dado un paso adelante para llenar el vacío dejado por el intercambio de Jakobi Meyers a Jacksonville.

Cuánto de todo eso fue culpa de Kelly es debatible, pero también es difícil encontrar evidencia de que su entrenamiento haya elevado la ofensiva. Él y Carroll fueron cuestionados sobre su plan de juego en la derrota del lunes por la noche 33-16 ante Dallas, en la que los Raiders llamaron 32 jugadas de pase y tres carreras en la primera mitad.

En una señal de que el tiempo de Kelly con los Raiders se estaba agotando, los fanáticos abuchearon repetidamente a la ofensiva contra los Browns. Las Vegas despejó ocho veces, perdió el balón en downs dos veces y perdió un balón suelto.

Kelly tuvo un récord de 46-7 en cuatro temporadas como entrenador en jefe en Oregon antes de pasar cuatro años como entrenador en jefe de la NFL, tres con Filadelfia y uno con San Francisco. Regresó al ámbito universitario como entrenador de UCLA de 2018 a 2023 antes de pasar el año pasado en Ohio State como coordinador bajo Ryan Day.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes