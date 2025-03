Los Raiders otorgan a Maxx Crosby una extensión de contrato récord

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — Los Raiders no solo extendieron el contrato del estelar ala defensiva Maxx Crosby, sino que lo convirtieron en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL.

Crosby recibió una extensión de contrato de tres años por un valor de 106,5 millones de dólares, con 91,5 millones garantizados, para mantenerlo en Las Vegas hasta la temporada 2029, según una persona con conocimiento del contrato. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los detalles financieros no fueron anunciados.

Su salario promedio de 35,5 millones de dólares en la extensión de tres años supera el promedio del contrato de 35 millones de dólares del receptor de los Vikings de Minnesota, Justin Jefferson, según overthecap.com. Ese era el récord anterior para un jugador que no es mariscal de campo.

Sin embargo, a Crosby se le preguntó sobre recibir el contrato más rico fuera de los quarterbacks en la conferencia de prensa del miércoles. Minimizó la importancia de esto, diciendo que su enfoque estaba en ayudar al equipo a tener éxito en el campo.

“He dicho esto un millón de veces, siento que estaba destinado a ser un Raider”, dijo Crosby. “Me encanta estar aquí. Me encantan las personas. Miras a todas las leyendas que crearon lo que es esta marca, y eso es ganar. Ted Hendricks, Marcus Allen, Charles Woodson, chicos como esos a los que admiro. Eso es lo que quiero solidificar, y esos chicos están todos enfocados en ganar”.

Crosby ha sido uno de los mejores en presionar a los pasadores de la NFL con 59 1/2 capturas desde que fue seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2019. Está a punto de convertirse en el tercer jugador de los Raiders desde al menos 1982 en alcanzar las 60 capturas.

“Le dije anoche, ‘Esto no es por lo que has hecho. Esto es por lo que estás a punto de hacer’”, dijo el gerente general John Spytek. “Él está enfocado en perseguir campeonatos y nosotros también. Por eso estamos emocionados de comenzar.”

Conocido por jugar a pesar de las lesiones, Crosby, se perdió los últimos cuatro partidos de la temporada pasada porque se sometió a una cirugía de tobillo.

Estimó que estaba a aproximadamente un mes de recuperarse por completo.

“Estoy cerca. Pete (Carroll) estuvo allí trabajando en mi tobillo esta mañana”, bromeó Crosby sobre su entrenador. “Estamos en un gran lugar, corriendo en la caminadora, haciendo muchas cosas diferentes ahora, moviéndome extremadamente bien”.

Carroll dejó claro desde el principio que Crosby era una parte importante de sus planes al entrar en su primera temporada como entrenador de los Raiders, incluso hablándole directamente en su conferencia de prensa de presentación en enero.

“No hay manera de que podamos encontrar a alguien que esté más enfocado y comprometido a dar todo lo que tiene en cada oportunidad que va a tener”, dijo Carroll. “Para nosotros hacer esta declaración hoy es como si encajara perfectamente. Estoy muy orgulloso de que Maxx sea parte de la organización. Él sabe que esto es solo el comienzo y que todo lo demás vendrá después: el trabajo duro, la dedicación y toda la búsqueda que hace que esto sea realmente especial.”

Crosby es conocido por tener una motivación que coincide con su rendimiento en el campo, y dijo que estaba listo para trabajar para intentar mejorar en una temporada que terminó 4-13 y resultó en el despido del entrenador Antonio Pierce y del gerente general Tom Telesco.

También fue una temporada decepcionante según los estándares de Crosby. Rara vez jugó como lo había hecho en temporadas anteriores, terminando con siete 1/2 capturas y 17 tacleadas para pérdida. Crosby tuvo un total de 35 capturas y 58 tacleadas para pérdida entre 2021 y 2023, cuando fue seleccionado dos veces para el segundo equipo All-Pro.

Los Raiders firman a Cappa

Los Raiders firmaron al guardia Alex Cappa, quien jugó para los Bengals de Cincinnati las últimas tres temporadas. Fue seleccionado en la tercera ronda en 2018 por los Buccaneers de Tampa Bay, donde Cappa pasó cuatro años. Cappa tiene 96 titularidades.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.