Los Ravens se recuperan y tendrán otra oportunidad de llegar a los playoffs el próximo fin de semana

La relación entre los aficionados al fútbol americano en Cleveland y Baltimore ha sido, por decir lo menos, complicada.

Por un día, estuvieron del mismo lado.

Los Ravens siguen con vida para la postemporada después de su victoria 41-24 en Green Bay el sábado por la noche y la victoria de Cleveland 13-6 sobre Pittsburgh el domingo. Baltimore necesitaba ambos resultados para evitar la eliminación. Ahora los Ravens pueden ganar la División Norte de la Conferencia Americana si vencen a los Steelers en Pittsburgh el próximo fin de semana.

"Nunca había estado tan nervioso jugando un partido. Gracias, Browns", publicó el ala cerrada de los Ravens, Charlie Kolar, en las redes sociales.

Los actuales Browns hicieron un gran favor a los anteriores Browns. Fue el equipo de Cleveland el que se mudó a Baltimore y se convirtió en los Ravens a mediados de la década de 1990, y no hay amor perdido, al menos del lado de Ohio. Pero los Browns también tienen una intensa rivalidad con Pittsburgh, y el domingo le pusieron el pie a los Steelers.

Después de que los Ravens les enviaran un saludo de celebración en las redes sociales, los Browns respondieron: "no piensen que hicimos esto por ustedes".

Si la derrota de la semana pasada ante Nueva Inglaterra fue un microcosmos de lo que salió mal para los Ravens esta temporada, la victoria sobre Green Bay mostró de lo que todavía son capaces. Incluso con el quarterback Lamar Jackson fuera por una lesión en la espalda, Baltimore golpeó a los Packers, superándolos en yardas terrestres 307-79. Los Ravens (8-8) controlaron el balón por más de 40 minutos.

Derrick Henry corrió para 216 yardas y cuatro touchdowns en un récord personal de 36 acarreos.

"Puede que mañana esté un poco adolorido, pero estoy hecho para esto", dijo Henry después del partido.

El mariscal de campo suplente Tyler Huntley estuvo preciso, y los Ravens igualaron su mayor total de puntos de la temporada. Desde que Jackson se lesionó el 28 de septiembre con una lesión en el tendón de la corva —la primera de varias dolencias persistentes— Baltimore ha alcanzado los 30 puntos solo dos veces. Ambas veces Huntley fue el titular.

Lo que funciona

Aquí están los totales de yardas por tierra de Henry desde principios de diciembre: 94, 100, 128 y 216. Ha tenido problemas con los balones sueltos esta temporada, y el uso que los Ravens han hecho de él ha sido cuestionado, pero en 16 juegos, el Henry de 31 años ha corrido para 1.469 yardas y 16 touchdowns.

Lo que necesita ayuda

La secundaria tuvo problemas para mantenerse con los receptores de Green Bay, aunque el juego terrestre de los Packers fuera del quarterback Malik Willis fue básicamente inexistente. Baltimore también fue engañado en un par de carreras de Willis que terminaron en touchdowns.

