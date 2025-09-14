Los rebeldes hutíes afirman haber completado con éxito un ataque contra dos objetivos en el sur de Israel

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las milicias rebeldes hutíes de Yemen han afirmado este domingo haber llevado a cabo con "éxito" una operación militar con cuatro drones contra dos objetivos en el sur de Israel, en respuesta a la "agresión criminal" de este país y "en solidaridad con el pueblo palestino", en un ataque que las autoridades israelíes no han reconocido hasta el momento.

"La fuerza de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) de las Fuerzas Armadas yemeníes ha llevado a cabo una operación militar cualitativa utilizando cuatro drones", ha afirmado el portavoz militar hutí, Yahya Sari, en un comunicado difundido a través del canal de Telegram de las milicias rebeldes.

En este sentido, ha precisado que "tres de ellos tuvieron como objetivo el aeropuerto de Ramon, en la zona de Umm al Rashrash", topónimo con el que los hutíes aluden a Eilat, ciudad situada en el extremo sur de Israel. Paralelamente, "el cuarto dron tuvo como objetivo un objetivo militar en la región del Néguev", ha afirmado.

Aunque Sari no ha especificado el objetivo del cuarto dron, en el desierto del Néguev, que cubre el sur de Israel, se encuentra en la localidad de Dimona una central nuclear donde se enriquece el uranio para las armas atómicas israelíes --aunque nunca ha sido reconocido de forma oficial--, mientras que en Nabatim hay una base áerea militar.

El comunicado del portavoz militar hutí ha llegado apenas una hora después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declarasen a través de su propio canal de Telegram, tras alertar de "la intrusión de aeronaves hostiles en el área de Eilat", que "la incidencia" había terminado, atribuyendo la activación de las alarmas a "probablemente, una falsa identificación".