Los rebeldes hutíes desalojan la sede de la ONU en Yemen y liberan a personal detenido

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los rebeldes hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen, han desalojado la sede de Naciones Unidas en la capital, Saná, y han dejado en libertad a varios trabajadores a los que había puesto bajo arresto el fin de semana, en un nuevo incidente que agudiza las tensiones entre la insurgencia local y la organización internacional.

La ONU ha confirmado este martes que cinco trabajadores yemeníes que habían sido detenidos el sábado dentro del propio complejo "han sido liberados", mientras que otros 15 empleados extranjeros pueden también "moverse libremente" por las instalaciones y contactar con sus familias.

La organización ya había dado la voz de alarma por estos hechos, calificados de "secuestro" por gobiernos como el francés. El Ministerio de Exteriores galo ha denunciado lo que considera "una nueva escalada intolerable contra trabajadores humanitarios de Yemen" y ha afeado a los hutíes su "cinismo" por actuar en contra de personal que brinda "una acción indispensable en favor de la población civil".

Yemen vive sumido en el caos desde hace más de una década, tiempo en el que los rebeldes han consolidado su poder y ampliado su radio de amenazas. Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado en los últimos dos años sus ataques contra Israel como represalia por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.