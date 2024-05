Los rebeldes hutíes respaldados por Irán afirman haber derribado otro dron de EEUU

EL CAIRO (AP) — Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen afirmaron el martes que habían derribado un dron estadounidense sobre el empobrecido país árabe. El ejército estadounidense no comentó la reclamación en un primer momento.

Si se confirma, sería el segundo MQ-9 Reaper que derriban los hutíes en la última semana, dentro de una campaña asociada a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Los hutíes afirmaron el pasado viernes que habían derribado un dron estadounidense sobre la provincia de Marib, horas después de que circularan por internet imágenes de lo que parecían ser los restos de un MQ-9 Reaper. Además, un barco fue atacado en el Mar Rojo el sábado por la mañana.

El general de brigada Yahya Saree, vocero militar de los hutíes, dijo el martes que la aeronave había sido derribada con un misil tierra-aire de fabricación local. No concretó dónde había ocurrido, aunque afirmó que el dron “realizaba misiones hostiles” en la provincia de Bayda, en el sur de Yemen.

El Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio no respondió en un primer momento a una petición de comentarios de The Associated Press sobre el incidente.

Desde que comenzó la guerra civil en Yemen en 2014, cuando los hutíes tomaron la mayor parte del norte del país y su capital, Saná, el ejército estadounidense ha perdido al menos cinco drones ante los rebeldes.

Los Reaper, que cuestan unos 30 millones de dólares cada uno, pueden volar a una altitud de hasta 15 kilómetros (50.000 pies) y pasar hasta 24 horas en el aire.

Los hutíes también han redoblado los ataques contra el tráfico naviero en el Mar Rojo y el Golfo de Adén y reclaman que Israel ponga fin a la guerra en Gaza, que ha matado a más de 35.000 palestinos. La guerra comenzó después de un ataque de milicianos liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que mataron a 1.200 personas y se llevaron unos 250 rehenes.

Los hutíes han realizado más de 50 ataques contra mercantes, tomado un barco y hundido otro desde noviembre, según la Administración Marítima de Estados Unidos.

El tráfico naviero por el Mar Rojo y el Golfo de Adén ha declinado debido a la amenaza.

Los rebeldes afirmaron la semana pasada que habían lanzado un misil hacia un destructor de la Armada estadounidense en el Mar Rojo. Sin embargo, el ejército estadounidense dijo que el buque había interceptado el misil balístico para barcos.

