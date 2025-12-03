Los recientes "éxitos del ejército ruso" influyeron en las conversaciones sobre Ucrania, dice el Kremlin

Los recientes "éxitos" del ejército ruso en el campo de batalla "influyeron" en las conversaciones sobre Ucrania, afirmó este miércoles el Kremlin, un día después de la reunión en Moscú entre el presidente Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff.

"Los éxitos del ejército ruso en el campo de batalla de las últimas semanas influyeron en el desarrollo y el rumbo de las negociaciones", declaró a la prensa Yuri Ushakov, el asesor diplomático del presidente ruso.

"Nuestros soldados rusos, con sus hazañas militares, han contribuido a que las evaluaciones sobre los medios de resolución pacífica por parte de los socios extranjeros sean más adecuadas", añadió.

Tras la reunión del martes en Moscú entre Putin y Witkoff, el Kremlin habló de una discusión "útil" y "constructiva", subrayando al mismo tiempo que "aún queda mucho trabajo por hacer".

Tampoco se alcanzó ningún "compromiso" sobre los territorios controlados por Rusia en Ucrania, según Ushakov.

El ejército ruso, que avanza lentamente en el este de Ucrania a costa de sufrir muchas bajas, reivindica regularmente la captura de localidades frente a un ejército ucraniano menos numeroso.

En noviembre las fuerzas rusas lograron su mayor avance en un año, según un análisis de la AFP de los datos del Indec, que colabora con el CTP, dos centros de reflexión estadounidenses especializados en conflictos.

bur/clr/avl/pc/sag