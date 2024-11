Los récords en la NFL no mienten, sean buenos, malos o mediocres

Los resultados hablan por sí mismos.

O, como dijo el legendario entrenador Bill Parcells: “Eres lo que dice tu récord”.

Para los Chiefs de Kansas City y los Lions de Detroit, eso es algo bueno. No tanto para los Jets de Nueva York o los Buccaneers de Tampa Bay.

Los Chiefs, bicampeones defensores del Super Bowl, mejoraron a 9-0 el domingo al remontar para vencer 16-14 a los Broncos de Denver. Necesitaron bloquear un gol de campo al final del tiempo reglamentario para mantenerse invictos. Pero eso es lo que hacen los equipos campeones. Hacen las jugadas cuando más importan.

Esta vez, un linebacker poco conocido al que sus compañeros apodan “John Cena”, se destacó para salvar el juego. Leo Chenal cruzó volando la línea para derribar el intento de 35 yardas de Wil Lutz justo cuando el tiempo expiraba, preservando la racha de 15 victorias consecutivas de Kansas City, que se remonta a la temporada pasada.

“Fue un buen empuje de todos, y logré pasar”, dijo Chenal. “Hemos estado hablando de ganar uno de esos, y lo hicimos en un gran momento”.

Chenal bloqueó un punto extra al principio del último cuarto del Super Bowl la temporada pasada, que resultó ser la diferencia en la victoria de Kansas City por 25-22 en tiempo extra sobre San Francisco.

“Es extremadamente fuerte”, dijo Patrick Mahomes sobre Chenal. “Tiene la fuerza de un lineman defensivo pero juega en la posición de linebacker. No quieres que te toque estar en el otro extremo cuando él está entrenando. Lo llamamos John Cena. Es un tipo que se esfuerza y lo hemos usado en la ofensiva debido a la forma en que puede usar su velocidad y dinamismo con esa potencia. Lo hizo en el Super Bowl y lo hizo de nuevo hoy”.

Los Chiefs siguen encontrando maneras de ganar. A menudo, se necesita algo de la magia de Mahomes. Otras veces, ha sido una parada defensiva, un gol de campo ganador de Harrison Butker y más.

Se beneficiaron de un pie afuera que anuló una posible recepción de touchdown que habría empatado el juego contra Baltimore en la primera semana. Una cuestionable penalización por interferencia de pase propició el gol de campo de 51 yardas de Butker cuando el tiempo expiraba en una victoria 26-25 sobre Cincinnati en la Semana 2. Un lanzamiento de moneda en tiempo extra les favoreció el lunes pasado en una victoria 30-24 sobre Tampa Bay después de que el entrenador de los Buccaneers, Todd Bowles, no optara por la conversión de 2 puntos y la victoria al final del tiempo reglamentario.

Los Chiefs enfrentan su prueba más difícil de la temporada la próxima semana cuando visiten a Buffalo (8-2). Josh Allen y los Bills buscarán vengar una derrota en los playoffs en casa ante Kansas City el pasado enero.

“Es semana a semana en esta liga”, dijo Mahomes. “Simplemente continúo trabajando y mejorando durante toda la temporada. Sabemos que será un gran desafío la próxima semana. Buffalo está jugando un gran fútbol. Han estado jugando un gran fútbol desde hace un tiempo y entendemos lo que se necesita para entrar en un ambiente como ese y tener que dar todo lo que tienes para conseguir una victoria”.

Los Lions fueron a Houston, superaron un déficit de 23-7 al medio tiempo, sobrevivieron cinco intercepciones de Jared Goff y derrotaron 26-23 a los Texans con un gol de campo de 52 yardas cuando el tiempo expiraba por Jake Bates. Detroit se afianzó como el mejor de la NFC, con foja de 8-1, después de una actuación resiliente en el partido nocturno del domingo.

Aaron Rodgers y los Jets fueron lo opuesto a resilientes. Fueron a Arizona buscando seguir levantando tras una impresionante victoria sobre Houston. En cambio, los Cardinals dominaron en todos los aspectos de principio a fin.

La aplastante derrota 31-6 dejó a Nueva York con foja de 3-7. Los Jets dieron la impresión de un equipo que no estaba preparado y apático. La defensa nunca apareció, permitiendo que Kyler Murray hiciera lo que quisiera. La ofensiva no pudo hacer nada. Fue otro esfuerzo decepcionante de un equipo que comenzó la temporada con altas expectativas pero que no va a ninguna parte.

Los Jets son simplemente un mal equipo de fútbol americano, justo como lo indica su récord. No parecen capaces de tejer la racha que necesitarían para poner fin a la sequía de postemporada más larga de la NFL.

“Voy a echar un vistazo profundo a mí mismo y realmente mirar hacia adentro y qué podría haber hecho mejor en la preparación para este juego porque algo estaba mal”, dijo el entrenador interino Jeff Ulbrich, quien tiene un récord de 1-4 desde que reemplazó a Robert Saleh. “Pensé que la energía estaba bien. La energía no era el problema. Tampoco lo era el esfuerzo, la fisicalidad.

“Eran solo los fundamentos, los fundamentos básicos, la técnica y eso te ganará juegos y eso te perderá juegos si no estás en punto con eso. Así que solo tenemos que ser mejores en ese sentido”.

En cuanto a los Buccaneers, son tan mediocres como su marca de 4-6.

Baker Mayfield y sus compañeros luchan hasta el final pero simplemente no pueden sentenciar. Tenían a San Francisco contra las cuerdas: un primer intento en la yarda 8 de los 49ers con 59 segundos restantes, perdiendo 20-17. Pero Tampa Bay se conformó con un gol de campo y la defensa se derrumbó en los últimos 41 segundos, una escena que ha sido recurrente con Bowles. Brock Purdy llevó a San Francisco 39 yardas y Jake Moody pateó un gol de campo de 44 yardas cuando el tiempo expiraba para la victoria 23-30.

Los Buccaneers son el único equipo que ha vencido a los Lions. Fueron el último equipo en vencer a los Eagles (7-2). Fueron el primer equipo en vencer a los Commanders (7-3). Llevaron a los Chiefs y a los Falcons (6-4) a tiempo extra y casi derrotaron a los 49ers (5-4), los actuales campeones de la NFC.

Sin embargo, estar cerca no es suficiente. Sacar resultados es lo que vale en la NFL.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

