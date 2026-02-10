Los recortes de tipos podrían compensar efectos de aranceles en la inflación, según economistas del BCE

FRÁNCFORT, 10 feb (Reuters) -

Los aranceles estadounidenses están lastrando el crecimiento y la inflación de la zona euro, pero los sectores más afectados también son sensibles a los tipos de interés, por lo que reducir los costes de financiación podría contrarrestar las presiones a la baja sobre los precios, según un artículo publicado el martes en el blog del Banco Central Europeo.

Estados Unidos impuso aranceles a la mayoría de sus socios comerciales el año pasado y los responsables del BCE han estado estudiando su posible impacto, llegando a menudo a conclusiones opuestas, ya que las barreras comerciales afectan a la economía en múltiples niveles.

Sin embargo, un estudio realizado por economistas del BCE concluyó que la caída de la demanda debida a los aranceles supera cualquier efecto de la oferta que impulse la inflación, lo que supone un lastre para los precios.

"En su punto más bajo, aproximadamente un año y medio después de una sorpresa comercial relacionada con los aranceles que reduce las exportaciones de la zona euro a Estados Unidos en un 1%, el nivel de precios al consumo es aproximadamente un 0,1% más bajo", argumentaba la entrada del blog, que no representa necesariamente la opinión del BCE.

Los datos comerciales han sido volátiles durante el último año, ya que las empresas adelantaron sus compras para evitar los aranceles, que se sitúan en el 15% como base para los productos de la UE que entran en Estados Unidos, y luego agotaron sus existencias.

Sin embargo, en los últimos tres meses para los que se dispone de datos, las exportaciones de la zona euro a Estados Unidos han descendido alrededor de un 6,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos son significativos, ya que la inflación de la zona euro cayó al 1,7% en enero, por debajo del objetivo del 2% del BCE, y algunos dirigentes monetarios temen que la inflación pueda seguir bajando.

La buena noticia para el BCE es que los sectores más afectados por el choque arancelario también son los que más responden a los cambios en los tipos de interés, según argumenta el blog. Entre estos sectores se encuentran la maquinaria, la automoción y los productos químicos.

La producción puede caer drásticamente debido a los aranceles, pero se expande con fuerza en respuesta a la reducción de los costes de financiación, argumentan.

"Hemos observado que este patrón se mantiene en aproximadamente el 60% de los sectores que estudiamos, lo que representa aproximadamente el 50% de la producción industrial media total de la zona euro y del total de las exportaciones de bienes a Estados Unidos", dijeron los economistas. (Información de Balazs Koranyi; edición de Sharon Singleton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)