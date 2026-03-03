Los rendimientos de los bonos europeos vuelven a subir en las primeras operaciones

LONDRES, 3 mar (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos de la zona euro subían ‌aún más al ‌inicio ⁠de la sesión, prolongando los movimientos del lunes, al tiempo que la guerra aérea en Oriente ​Medio ⁠entró ⁠en su cuarto día, lo que provocó un aumento de ​los precios del petróleo y reavivó los temores inflacionistas.

El ‌rendimiento a 10 años de Alemania, ​referencia para la zona ​euro, avanzaba 5 puntos básicos en los primeros 30 minutos de negociación, hasta el 2,76%. El lunes subió 5,5 puntos básicos, su mayor subida diaria en casi tres meses.

La zona euro ​importa la mayor parte de su petróleo y gas, y el crudo Brent ⁠se revalorizaba un 3,25%, hasta alcanzar los 80,26 dólares por barril el ‌martes.

Los precios de referencia del gas al por mayor en Europa cerraron el lunes con una subida de entre el 35% y el 40%.

Si se mantiene, eso haría subir la inflación en la zona euro y presionaría al ‌Banco Central Europeo para que adoptara una postura más agresiva.

Aunque el ⁠BCE parece dispuesto a mantener los tipos sin cambios ‌en los próximos meses, los mercados habían ⁠previsto una probabilidad de alrededor del ⁠40% de que se produjera una bajada de tipos antes de finales de año. Ahora ven una probabilidad de alrededor del 25% de que se produzca una subida de ‌los tipos de interés este ​año.

El rendimiento de los bonos italianos a 10 años avanzaba aún más, casi 6 puntos básicos, hasta el 3,41%. (Información de Alun John; edición de ‌Louise Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)