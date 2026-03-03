Los rendimientos de los bonos europeos vuelven a subir en las primeras operaciones
LONDRES, 3 mar (Reuters) -
Los rendimientos de los bonos de la zona euro subían aún más al inicio de la sesión, prolongando los movimientos del lunes, al tiempo que la guerra aérea en Oriente Medio entró en su cuarto día, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo y reavivó los temores inflacionistas.
El rendimiento a 10 años de Alemania, referencia para la zona euro, avanzaba 5 puntos básicos en los primeros 30 minutos de negociación, hasta el 2,76%. El lunes subió 5,5 puntos básicos, su mayor subida diaria en casi tres meses.
La zona euro importa la mayor parte de su petróleo y gas, y el crudo Brent se revalorizaba un 3,25%, hasta alcanzar los 80,26 dólares por barril el martes.
Los precios de referencia del gas al por mayor en Europa cerraron el lunes con una subida de entre el 35% y el 40%.
Si se mantiene, eso haría subir la inflación en la zona euro y presionaría al Banco Central Europeo para que adoptara una postura más agresiva.
Aunque el BCE parece dispuesto a mantener los tipos sin cambios en los próximos meses, los mercados habían previsto una probabilidad de alrededor del 40% de que se produjera una bajada de tipos antes de finales de año. Ahora ven una probabilidad de alrededor del 25% de que se produzca una subida de los tipos de interés este año.
El rendimiento de los bonos italianos a 10 años avanzaba aún más, casi 6 puntos básicos, hasta el 3,41%. (Información de Alun John; edición de Louise Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)