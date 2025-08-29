Los rendimientos en EEUU a dos años se encaminan a su mayor caída mensual en un año

Por Karen Brettell

29 ago (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro estadounidense subían el viernes, pero los de los bonos a dos años, sensibles a las tasas de interés, iban camino de registrar su mayor caída mensual en un año, ya que los operadores cuadraban posiciones antes del festivo del lunes por el Día del Trabajo y tras datos de inflación de julio en línea con las expectativas.

* El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) subió un 0,2% el mes pasado, tras un alza no revisada del 0,3% en junio, según datos del viernes. Excluyendo los volátiles componentes de alimentación y energía, el Índice de Precios PCE aumentó un 0,3% el mes pasado, igual que en junio.

* El dato mantiene a la Reserva Federal en la senda de recortar las tasas de interés en su reunión del 16 y 17 de septiembre, como en general se espera.

* "Se puede retirar como uno más de los riesgos que puede hacer descarrilar un recorte en septiembre. La parte de la inflación, al menos en esta medida, no va a hacer nada para reducir las probabilidades de un recorte en septiembre", dijo Michael Lorizio, jefe de negociación de tasas de Estados Unidos en Manulife Investment Management.

* Los operadores de futuros de los fondos de la Reserva Federal valoran ahora en un 89% la probabilidad de un recorte el mes que viene, frente al 84% de antes de los datos.

* Aun así, los rendimientos subían el viernes, ya que los operadores cerraban posiciones antes del fin de semana largo y por el fin de mes.

* El rendimiento de la nota a 2 años subía 0,2 puntos básicos, a 3,637%, pero ha caído 32 puntos básicos este mes, la mayor baja desde agosto.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años avanzaba 2,3 puntos básicos, al 4,23%.

* La curva de rendimientos entre los bonos a dos años y a 10 años se situaba en 57 puntos básicos, tras empinarse este mes 16 puntos básicos. (Reporte de Karen Brettell, edición en español de Javier López de Lérida)