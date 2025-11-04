Los rendimientos en EEUU bajan por el temor a una burbuja en las bolsas

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 4 nov (Reuters)

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían el martes en un ambiente general de aversión al riesgo en los mercados financieros, debido a la preocupación por las exageradas valoraciones de las acciones y los bonos corporativos, lo que podrían desembocar en una corrección del mercado.

* El repunte de las acciones del sector tecnológico perdió impulso el martes, después de que importantes ejecutivos de Wall Street, incluidos los presidentes ejecutivos de Morgan Stanley y Goldman Sachs, advertieron de que los mercados de renta variable podrían encaminarse hacia una caída.

* El S&P 500 perdía un 1,2% en las primeras operaciones. * El calendario económico estaba vacío debido al cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, que el martes entró en su trigesimoquinto día, igualando un récord establecido durante el primer mandato del presidente Donald Trump como el más largo de la historia.

* Esto dejó al mercado de bonos sin dirección, salvo por la demanda de refugio espoleada por el temor a una burbuja bursátil en las acciones.

* "Si hay una gran capitulación en el mercado de valores, ¿a dónde van esos fondos? Está claro que podrían ir a parar a los bonos del Tesoro, al menos al principio", dijo Jay Menozzi, director de inversiones y gestor principal de carteras de Easterly Orange.

* "El mercado bursátil está un día muy eufórico y al día siguiente da mucho miedo, y eso por sí solo es probablemente un indicio de que se está volviendo un poco inestable, al menos en términos de perspectivas", añadió. * El rendimiento de referencia a 10 años se situaba en 4,091%, dos puntos básicos menos que el día anterior, mientras que el rendimiento a dos años se situaba en el 3,579%, con un retroceso de tres puntos.

* Más lejos en la curva, el rendimiento a 30 años bajaba al 4,679%, desde el 4,694% del lunes. (Reporte de Davide Barbuscia Edición en español de Javier López de Lérida)