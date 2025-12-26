Los rendimientos en EEUU bajan tras la pausa navideña

(Corrige cotización en segundo párrafo)

Por Matt Tracy

26 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaban el viernes después del día de Navidad, en el cierre de una semana tranquila y corta. * El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía 1,3 puntos básicos (pb) frente al cierre temprano del mercado en Nochebuena y se situaba por última vez en el 4,121%. * El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años perdía 15 pb y se situaba por última vez en el 4,798%. * El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajaba 3,1 puntos básicos y cotizaba en el 3,479%. * Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos, que mide la diferencia entre los rendimientos a dos y 10 años, se situaba en 64,1 puntos básicos. * Las expectativas del mercado de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de enero se situaron en el 17,7%, según datos de CME Group. (Matt Tracy en Washington, D.C., edición de Louise Heavens)