LA NACION

Los rendimientos en EEUU bajan tras la pausa navideña

Los rendimientos en EEUU bajan tras la pausa navideña
Los rendimientos en EEUU bajan tras la pausa navideñaGetty Images

(Corrige cotización en segundo párrafo)

Por Matt Tracy

26 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaban el viernes después del día de Navidad, en el cierre de una semana tranquila y corta. * El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía 1,3 puntos básicos (pb) frente al cierre temprano del mercado en Nochebuena y se situaba por última vez en el 4,121%. * El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años perdía 15 pb y se situaba por última vez en el 4,798%. * El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajaba 3,1 puntos básicos y cotizaba en el 3,479%. * Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos, que mide la diferencia entre los rendimientos a dos y 10 años, se situaba en 64,1 puntos básicos. * Las expectativas del mercado de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de enero se situaron en el 17,7%, según datos de CME Group. (Matt Tracy en Washington, D.C., edición de Louise Heavens)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...